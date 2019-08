Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, anunta, intr-o postare pe Twitter, ca a discutat cu negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, despre importanta protejarii drepturilor cetatenilor romani, precum si ai Uniunii Europene, care traiesc in Marea…

- Guvernul britanic condus de prim-ministrul Boris Johnson a indicat luni ca doreste sa puna capat 'imediat' liberei circulatii a cetatenilor Uniunii Europene în situatia unui Brexit fara acord la 31 octombrie, transmit agentiile France Presse si Press Association.

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Irlanda va colabora in mod constructiv cu Boris Johnson pentru a rezolva impasul in care se afla Marea Britanie in contextul Brexit, a transmis ministrul de Externe al Irlandei, Simon Coveney, dupa ce Johnson a fost ales marți liderul partidului de guvernamant și premier, potrivit MEDIAFAXs.Citește…

- "Noi am spus intotdeauna clar si Boris Johnson (principalul favorit pentru postul de prim-ministru in locul Theresei May) a spus-o foarte clar: Regatul Unit trebuie sa plece la 31 octombrie", a declarat ministrul responsabil de Brexit, Stephen Barclay, in cursul unei conferinte de presa cu jurnalisti…