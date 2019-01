Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, luni, ca Romania este pregatita, in calitate de presedintie a Consiliului Uniunii Europene, si pentru o varianta de Brexit fara...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, luni, ca Romania este pregatita, in calitate de presedintie a Consiliului Uniunii Europene, si pentru o varianta de Brexit fara acord. "Cred ca cel mai important lucru care trebuie spus este ca un moment semnificativ il reprezinta…

- Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca actiunea presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene ”va conta foarte mult”. El a afirmat ca vor urma ”sase luni foarte pline, cu tempouri diferite si cu un specific diferit”.

- Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca actiunea presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene ”va conta foarte mult”, fiind dosare ca Brexit sau perspectiva financiara multianuala, ”lucruri care au impact foarte direct pentru cetatean”.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Romania a intrat in linie dreapta in ceea ce priveste preluarea si exercitarea presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, subliniind ca se va actiona pentru o Europa mai puternica. "Suntem in linie dreapta in ceea ce priveste preluarea si exercitarea…

- Noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, care si-a preluat mandatul miercuri, a dat asigurari cu privire la onorarea angajamentelor asumate de Romania, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, Ciamba a preluat…

- Noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, care si-a preluat mandatul miercuri, a dat asigurari cu privire la onorarea angajamentelor asumate de Romania, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, Ciamba a preluat coordonarea…

- Ieri, Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania nu este pregatita pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, in conditiile in care la Guvern factorii responsabili sunt schimbati sau pleaca, iar „lucrurile au luat-o razna”, potrivit Mediafax. „Trebuie sa mentionez o mare ingrijorare pe care…