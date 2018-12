Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut marti, la Bruxelles, intrevederi cu secretarul general al Consiliului UE si cel al Parlamentului European (PE), Jeppe Tranholm-Mikkelsen si Klaus Welle, si cu presedintele Comisiei buget din PE, Jean Arthuis, fiind discutat contextul in care urmeaza sa se deruleze Presedintia Romaniei la Consiliul UE, informeaza MAE.



