- Presedintele Comisiei pentru aparare a Camerei, deputatul Dorel Caprar, a anuntat ca, in urma evenimentelor de la Caracal, s-a decis convocarea pentru luni a unei sedinte a comisiei, la care au fost chemati pentru audieri ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga,

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, precum si seful Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), Ionel-Sorinel Vasilca, au fost convocați luni, în Parlament, în Comisia de Aparare a Camerei Deputaților, ca sa dea explicații despre modul

- Sedinta a Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor Foto arhiva O sedinta a Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor este convocata mâine pentru a se analiza modul cum si-au exercitat atributiile de serviciu angajati ai Ministerului Afacerilor Interne si cei ai Serviciului de Telecomunicatii…

- Comisia de aparare a Camerei Deputaților are ședința, luni, ora 17.00. Aleșii urmeaza sa ii cheme la audieri pe ministrul de Interne Nicolae Moga, directorul STS Sorinel Vasilca, inspectorul general interimar al Poliției Romane Florian Dragnea și fostul șef al Poliției Ioan Buda.CITEȘTE ȘI: Elimina…

- Presedintele Klaus Iohannis va cere, in prima sedinta CSAT de marti, o ancheta completa cu privire la modul in care au actionat institutiile responsabile in cazul tragediei de la Caracal. Seful statului spune ca daca s-au luat masuri gresite sau cu intarziere, vinovatii vor trebui aspru sanctionati.…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat vineri cu ministrul de Interne Nicolae Moga si cu directorul STS Ionel Sorinel Vasilca despre cazul fetei ucise in Caracal. Seful statului le-a cerut ca investigatiile lor sa se desfasoare cu celeritate iar la CSAT sa ii fie prezentata o prima evaluare.

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunțat ca l-a demis pe șeful Poliției, chestorul Ioan Buda, ambii aflandu-se acum la Caracal pentru a analiza modul in care s-a intervenit in cazul fetei de 15 ani ucise, dupa ce a fost sechestrata. ”Am luat act de demiterea mea și datorita unor declarații neadecvate…

