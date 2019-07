Ministrul de Interne, Nicolae Moga: Nu am vrut să ocup această funcție ”Ieri am avut o ședința de Guvern, iar dupa ședința de Guvern am avut o intalnire cu șefii de arme. La aceasta intalnire am incercat sa vedem care sunt modalitațile de lucru. Am avut cateva aspecte de comunicat. In primul rand, prioritatea zero pentru mine este siguranța cetațeanului. Am instalat respectul reciproc cu șefii de arme. Ei ma respecta pe mine, eu ii respect pe ei. De asemenea, am stabilit lucruri care ma deranjeaza și pe care nu le accept. Vorbesc de adevar și de minciuna. La noi trebuie sa se instaleze adevarul pentru ca numai așa putem sa luam masuri in cunoștința de cauza. Le-am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

