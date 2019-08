Ministrul de Interne Mihai Fifor despre protestele din Piata Victoriei Aseara, pe pagina sa de Facebook, Mihai Fifor, ministrul interimar al Afacerilor Interne, urmatoarele:"Multumesc, in numele Ministerului Afacerilor Interne, tuturor cetatenilor care astazi au participat la proteste intr un mod atat de civilizat si de pasnic.Ati sanctionat atat tentativele de instigare la violenta, cat si pe cele de politizare a evenimentului, asa incat am asistat, cu totii, la un act democratic sanatos si fara incidente.Multumesc totodata tuturor autoritatilor implicate pen ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

