- Ministrul spune ca este vorba despre o exagerare, iar orasul nu a fost blocat, asa cum se speculeaza pe internet.De altfel, Carmen Dan l-a taxat si pe Klaus Iohannis, care a vorbit despre un alt incident, cel de la Topoloveni, cand mai multi protestatari au fost ridicati de jandarmi in…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita anunta ca la mitingul PSD de duminica, din Targoviste, autovehiculele au avut acces in zona unde a avut loc manifestatia publica pe baza de parola. Totodata, Politia sustine ca accesul pietonal nu a fost restrictionat, asta desi unii cetateni, precum…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat vineri, la Constanta, in cadrul unei intalniri de lucru, ca urmareste dotarea structurilor MAI cu aparate pentru depistarea consumului de stupefiante si a consumului de bauturi alcoolice, in perspectiva noului sezon estival, pentru combaterea si prevenirea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, in cazul deciziei luate de Comisia de Etica din cadrul Academiei de Poliție, care a hotarat sa nu propuna retragerea titlului de doctor in cazul lui Catalin Ionița, ca instituția abilitata de stat sa se pronunțe este CNATDCU, conform Mediafax.Citește…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dat asigurari, luni, in orasul tulcean Isaccea, ca sistemul SCOMAR functioneaza si nu poate fi oprit, insa a admis ca exista posibilitatea ca acesta sa nu functioneze uneori la capacitate maxima, informeaza Agerpres.roSistemul SCOMAR nu poate fi oprit. Exista…

- Cu prilejul bilantului Politiei Romane, Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, ca pasul urmator pentru stoparea violentei domestice trebuie sa fie introducerea bratarilor electronice, deoarece 40 la suta dintre cei care au o interdictie de a se apropia de victima incalca aceasta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat vineri un set de masuri pentru cei peste 430.000 de romani care locuiesc in Marea Britanie, bazat pe principiul reciprocitatii, in contextul Brexit, in cazul in care Marea Britanie va iesi din UE fara finalizarea unui acord. "Pentru Romania, prioritar…