Ministrul de interne german: Extremismul de dreapta este cea mai mare preocupare a mea

Extremistii de dreapta sunt in prezent cea mai mare preocupare a ministrului de interne german Horst Seehofer, mai mare chiar decat extremistii de stanga sau extremistii islamisti, potrivit unui interviu acordat de inaltul oficial german cotidianului elvetian Neue Zuercher Zeitung, transmite sambata dpa. "Cu totii sunt periculosi. Dar extremismul de dreapta ma ingrijoreaza cel mai mult in acest moment", a declarat politicianul conservator german, adaugand ca autoritatile din tara sa au descoperit si dejucat peste 10 atacuri extremiste in ultimul an. Seehofer a amintit ca Partidul National Democrat…