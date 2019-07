Tragic: Un maramuresean s-a sinucis

Un maramuresean in varsta de 56 de ani din comuna Arinis s-a sinucis in cursul zilei de vineri, 26 iulie. Cadavrul acestuia a fost transportat la spital in vederea efectuarii necropsiei. “Nu sunt urme de violenta. Cadavrul a fost transportat la spital in vederea efectuarii necropsiei”, a spus Cecilia Grozavu, purtatorul de cuvant… [citeste mai departe]