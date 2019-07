Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputaților se reunește, luni, de la ora 15.30, chiar daca niciunul dintre cei chemați la audieri nu a confirmat inca participarea, respectiv ministrul de Interne, directorul STS, fostul șef al Poliției Romane și cel interimar.Potrivit unui anunț intern al…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunțat ca l-a demis pe șeful Poliției, chestorul Ioan Buda, ambii aflandu-se acum la Caracal pentru a analiza modul in care s-a intervenit in cazul fetei de 15 ani ucise, dupa ce a fost sechestrata. ”Am luat act de demiterea mea și datorita unor declarații neadecvate…

- Carmen Dan a venit la audierile din Comisia parlamentara de ancheta pentru investigarea posibilelor fraude la alegerile europarlamentare si la referendumul din 26 mai. "As incepe prin a preciza ca nu MAI st...

