Ministrul de interne, Carmen Dan, face precizări Ministrul de interne, Carmen Dan, face precizari Ministrul de interne, Carmen Dan, a venit cu precizari dupa ce politistii s-au plâns ca li s-au taiat sporurile si ca din lipsa de personal, nu-si vor mai putea face datoria în afara orelor de program. Ministrul a declarat ca sporul respectiv a fost valabil doar anul trecut, fiind adoptat printr-o ordonanta cu termen limitat. Carmen Dan a subliniat ca în urma majorarilor de anul trecut, salariul minim net al unui agent este acum de peste 1.700 de lei. Carmen Dan: "La acest salariu se adauga în…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca, in anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor si ale personalului civil cu 15%, iar de la 1 ianuarie 2018 se adauga o crestere, in medie,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca, in anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor si ale personalului civil cu 15%, iar de la 1 ianuarie 2018 se adauga o crestere, in medie, de 3 - 4% la salariul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, ca sporul de 40% de care au beneficiat in 2017 aproape 8.000 de politisti nu a fost taiat, ci a fost valabil, potrivit legii, doar pana in decembrie 2017, iar interpretarea disparitiei acestuia ca o taiere a salariilor este „o manipulare”.…

- Senatorul Iulian Dumitrescu, liderul Grupului parlamentar PNL din Senat a cerut, printr-o scrisoare deschisa presedintelui Camerei Deputatilor Liviu Dragnea si presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sa elimine ordonanta care-i obliga pe angajatii part-time sa vina cu bani de acasa pentru…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Site-ul de promovare a Romaniei ca destinatie turistica, activ Site-ul de promovare a României ca destinatie turistica www.romania.travel a redevenit activ, dupa ce ministrul turismului, Bogdan Trif, a achitat personal suma necesara pentru redeschiderea portalului. Site-ul fusese…

- DNA trebuie sa finalizeze in 3 luni dosarul mortii politistului B. Gigina Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Directia Nationala Anticoruptie are termen pâna la 1 mai sa finalizeze…

- "Solutia politica potrivita este aceea de a sesiza Comisia de la Venetia" Liberalii considera ca semnalul dat miercuri, la Bruxelles, de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, este lipsit de orice echivoc. Ei apreciaza, într-un comunicat de presa, ca prelungirea…

- "Renuntarea la declaratia 600 a fost doar praf in ochi" Opozitia a reactiont rapid la decizia guvernului în privinta formularului 600, spunând ca ar fi o dovada de nerespectare a promisiunilor facute în Parlament de noul executiv. Prim-vicepresedintele PNL, Raluca…

- Studiu: Cat caștiga statul de pe urma tichetelor de masa Arhiva. Fiecare leu acordat în tichetele de masa aduce încasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra în economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata…

- Intr-o recenta reuniune, Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul de hotarare inițiat de edilul șef al administrației locale, referitor la Planul de actiuni pentru anul 2018 cuprinzand lucrarile care pot fi realizate cu ajutorul persoanelor majore apte de munca beneficiare ale venitului minim garantat…

- Magazinele alimentare din orasele mici raman inchise la inceputul saptamanii deoarece nu au forta de munca si nu pot gestiona cresterea salariului minim. Retailul maghiar trece in prezent printr-o perioada mai dificila din cauza cresterii salariului minim si deficitului fortei de munca.…

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista locurilor de munca vacante in Ploiesti si imprejurimi: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC FIRENZE COM SRL Administrator retea Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 598438, 0244 525272 1 2 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS – D.S.T. SRL Agent de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul în care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua.

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Studentii aradeni au ocazia sa lucreze in perioada de vara in Germania. Pentru anul 2018, sunt disponibile 50 de posturi in domeniul hotelier – gastronomic, ȋn gastronomia de sistem (fast-food), ȋn productia industriala si ȋn domeniul serviciilor.

- Unul dintre cele mai sarace orase ale Romaniei trece printr-o noua criza dupa ce in urma cu patru ani a fost salvat de la faliment, cu ajutorul fondurilor guvernamentale. De aceasta data, criza este cauzata de lipsa oamenilor care vor sa munceasca.

- Verificari interne la Jandarmeria Capitalei Au loc verificari interne la Jandarmeria Capitalei, dupa incidentul de la protestul de sâmbata seara, din Bucuresti. Ancheta are la baza imagini ajunse pe internet, în care unul din jandarmii aflati în dispozitivul de ordine…

- Risc mare de avalansa la munte În masivele Bucegi si Fagaras, aflate sub cod galben, la altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de producere a avalanselor este mare, de gradul 4 din 5. La altitudini mai mici de 1.800 de metri, în masivele Bucegi si Fagaras, riscul…

- Potrivit surselor social-democrate, structura noului Guvern nu va suferi modificari, respectiv premier, trei vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu 26 de miniștri și doi miniștri delegați. DC News a informat ca miniștrii care l-au susținut pe fostrul premier nu se vor mai regasi pe…

- Zicala „fug de munca mai ceva ca dracul de tamaie!” li se potrivește manușa asistaților sociali din Barlad, beneficiari ai Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. Le place nevoie mare sa primeasca in fiecare luna bani de la stat fara sa faca nimic, apa ca nici prin cap nu le trece sa-și…

- Beneficiarii barladeni ai venitului minim garantat, care primesc de la stat in fiecare luna cate 630 de lei fara sa faca nimic, sunt prea fuduli pentru locurile de munca oferite de o firma din Brașov. Invitați la o intalnire cu oficialii primariei și un reprezentant al angajatorului, asistații sociali…

- 'Printre modificarile aduse de OUG nr. 95/6 decembrie 2017 se numara faptul ca nu vor beneficia de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii', se…

- Dupa ce seara trecuta insusi ministrul de Interne facea referire la raportul pe care l-ar fi semnat Catalin Ionita, prin care si-ar fi dat acordul pentru preluarea, practic, a sefiei Politiei Romane, in cazul in care actualul numar 1 in cadrul IGPR ar fi fost schimbat, cum a propus Carmen Dan, dinspre…

- Ministrul Carmen Dan nu vrea sa comenteze acuzatiile aduse ei de premier Ministrul de interne, Carmen Dan. Foto: Arhiva . Ministrul de interne, Carmen Dan, a refuzat sa comenteze acuzatiile pe cere i le-a adus de premierul Mihai Tudose. Ea a spus doar ca va da lamuriri cât de curând…

- Salariul mediu brut, una dintre conditiile care trebuie indeplinita de strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca, a fost majorat de la 3.131 la 4.162 de lei, in contextul noilor modificari legislative, informeaza IGI. Potrivit sursei citate, salariul minim…

- Un politist angajat la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Vrancea, Bogdan Taicutu, a postat pe contul personal de Facebook un mesaj legat de greselile de exprimare ale ministrului de Interne, Carmen Dan.

- Politist la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Vrancea, Bogdan Taicutu este extrem de apreciat de colegi, iar postarile sale pe pagina de Facebook au un numar record de distribuiri.

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu acel barbat. "Noi avem treaba! Sunt consilier pe domeniul sindical și dialogul ministrului, afacerilor interne, cu personalul ministerului. M-au oripilat și pe mine…

- Condiții antisanitare au fost depistate la secția de producere a unui agent economic de catre ofițerii de investigare a fraudelor economice. Factorii de decizie a intreprinderii foloseau in procesul de preparare legume alterate sau fara acte de provenienta. La fel, politistii au stabilit ca angajatii…

- In conformitate cu legislația in vigoare, acest lucru se obține la data la care se atinge varsta standard de pensionare și daca este efectuat cel puțin stagiul minim de cotizare. Citeste si Concediul si indemnizatia de crestere a copilului 2018. Cum se obtin si ce s-a schimbat anul acesta…

- Nu mai putin de 15.000 de lei/an/camera este norma de venit pentru bihorenii care inchiriaza camere situate in locuinte proprietate personala in scop turistic in 2018. Este vorba despre cei care inchiriaza intre una si cinci camere. Propunerile au fost facute de catre Administratia…

- In urma emiterii OUG privind obligativitatea plații contribuțiilor pentru contracte part-time la nivelul salariului minim pe economie, 152.629 de contracte de munca part-time s-au transformat in contracte de munca full-time (cu norma intreaga), potrivit datelor REVISAL. Totodata, de la ANOFM…

- Modificarea legii privind organizarea si functionarea CSM Senatorii au adoptat joi ultimul act normativ din pachetul celor trei legi ale justitiei, promovate de actuala majoritate parlamentara. Este vorba de proiectul de modificare a legii privind organizarea si functionarea Consiliului…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana ce urmeaza un numar de 160 de locuri de munca vacante dintre care doar 7 sunt pentru persoane cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri AGENT DE SECURITATE 13 AGENT…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce un agent a fost agresat in fata postului de politie din localitatea Oteleni, scrie AGERPRES. Potrivit unor surse judiciare, marti dupa-amiaza, in jurul orei 15,00, un politist a fost agresat in timp ce se afla in fata postului de politie, de un barbat…

- Crima bizara la metrou Femeia banuita ca a ucis, marti seara, o tânara, împingând-o pe linia de metrou, în statia Dristor 1, a fost retinuta, în cursul noptii, de politisti. Anterior, aceasta ar fi încercat sa comita o fapta similara în statia…

- PROBLEME LA ZI: Noul statut al magistratilor si modificarile la legea ANI Camera Deputatilor, sala de sedinte foto: Rador 13.20 PROBLEME LA ZI. Noul statut al magistratilor si modificarile la legea ANI au fost votate ieri în Camera Deputatilor. Invitati: Horatius Dumbrava – judecator,…

- Proiectul bugetului pe 2018 a ajuns in Parlament Camera Deputatilor, sala de sedinte foto: Rador Proiectul bugetului pe anul viitor a ajuns în Parlament si urmeaza sa fie adoptat în plen pe 21 decembrie, conform calendarului stabilit de conducerile celor doua Camere. Documentul a fost…

- De la 1 ianuarie 2018, vom vorbi doar de trei contribuții sociale ce trebuie platite la stat: doua dintre ele vor fi platite integral din salariul brut al angajatului (CAS și CASS), iar una va reveni exclusiv angajatorului (contribuția asiguratorie de munca). Cele doua contribuții sociale datorate…

- Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a facut apel la protestatari sa nu mai blocheze sediul televiziunii NewsOne, dupa ce, duminica seara, zeci de activisti imbracati in haine de camuflaj au blocat cu saci de nisip si sarma ghimpata intrarea in sediul postului, detinut de Evhen Muraev, un deputat…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova (ITM) aduce spre stiinta angajatorilor prahoveni si tuturor persoanelor fizice interesate ca incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a stabilit la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166.666…

- Proiectul bugetului de stat pe 2018 ar putea ajunge in ședința de guvern Premierul Mihai Tudose foto: www.gov.ro Proiectul bugetului de stat pe 2018 s-ar putea afla pe agenda sedintei de guvern de saptamâna viitoare pentru o prima dezbatere, potrivit declaratiilor din ultimele zile ale…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu spune ca exista nemulțumiri in randul bugetarilor ca nu mai primesc bonuri de masa. Explica faptul ca, in realitate, bonurile de masa au fost inlocuite cu norma de hrana, care reprezinta valoarea unui salariu minim pe economie in cursul unui an. “Toți bugetarii vor…

- Membrii cabinetului se vor reuni in sedinta de guvern Foto: Arhiva Plafonarea punctului de amenda rutiera la valoarea actuala ar putea fi discutata în cadrul sedintei de guvern de miercuri, 29 noiembrie. Majorarea salariului minim pe economie va fi analizata însa abia saptamâna…

- Bucuresti: Trafic restrictionat pentru repetitia de Ziua Nationala Traficul rutier este restrictionat în Bucuresti pentru repetitia generala a paradei militare de Ziua Nationala, 25 noiembrie 2017. Foto: Alex Lancuzov. În Capitala, traficul rutier este restrictionat astazi pâna…

- 20 decembrie, data limita a negocierii colective a contractelor de munca Toate companiile sunt obligate ca, pâna la 20 decembrie, sa încheie negocierea colectiva a contractelor de munca, indiferent de numarul de angajati, în perspectiva trecerii, de la 1 ianuarie, a contributiilor…

- Persoanele care un contract part-time vor plati taxe la nivelul salariului minim pe economie, potrivit unor calcule Romania Tv. Persoanele care lucreaza in baza unor contracte de munca cu timp parțial datoreaza CAS și CASS la nivelul celor platite pentru un salariu minim brut pe țara, astfel:CAS…

- Persoanele care lucreaza in baza unor contracte de munca cu timp parțial datoreaza CAS și CASS la nivelul celor platite pentru un salariu minim brut pe țara, astfel: CAS aferenta condițiilor normale de munca va fi, fin 2018, de 25%; CASS va fi, din 2018, de 10%. In cazul in care…