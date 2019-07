Ministrul britanic de interne Sajid Javid isi va anunta oficial saptamana viitoare sprijinul pentru Boris Johnson in cursa pentru sefia Partidului Conservator si functia de prim-ministru, relateaza Sunday Times, potrivit Reuters. Johnson este favorit in aceasta cursa, in care mai este angrenat ministrul de externe Jeremy Hunt. Votul va lua sfarsit pe 22 iulie, castigatorul urmand sa fie anuntat in ziua urmatoare. Boris Johnson s-a angajat sa paraseasca Uniunea Europeana cu sau fara acord pe 31 octombrie daca devine prim-ministru, in timp ce Hunt a afirmat ca va recurge la un Brexit fara acord,…