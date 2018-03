Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica s-a produs in momentul in care coloana oficiala a premierului palestinian Rami Hamdallah a tranzitat punctul de trecere a frontierei in Fașia Gaza. Șapte persoane au fost ușor ranite. O explozie a lovit coloana oficiala a premierului Rami Hamdallah in momentul in care aceasta incerca…

- Ministrul de interne britanic a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor „nerusinata si iresponsabila”, scrie The Guardian. Intr-un discurs in Camera Comunelor, Rudd a spus ca Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani si fiica sa, Yulia, in varsta…

- Franta a avertizat, marti, ca sunt sanse mici pentru incheierea unui acord cu Marea Britanie privind serviciile financiare dupa Brexit, astfel incat bancile britanice sa aiba acces extins la piata unica a Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters. Ministrul francez al Economiei,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca este necesara introducerea posibilitații plații orelor suplimentare pentru angajații ministerului din serviciul operativ sau care desfașoara activitați cu caracter neprevazut.

- Joi, 1 martie, comisarul european pentru politica regionala Corina CREȚU va efectua o vizita oficiala la Paris, unde se va intalni cu dna Nathalie LOISEAU, ministrul afacerilor europene, cu dl. Jacques MEZARD, ministrul pentru coeziune teritoriala, și cu dl. Philippe ETIENNE, consilierul diplomatic…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca in anul 2017 salariile politistilor au crescut cu 10%, precizand ca anul trecut au iesit din sistem 8.213 de angajati.

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, va prezenta cabinetului presedintelui Emmanuel Macron, miercuri, un proiect de lege privind azilul oferit imigrantilor, ca parte a strategiei de reducere a imigratiei ilegale, informeaza site-ul EUObserver.com. Proiectul de lege este criticat…

- Granitele trebuie sa fie deschise pentru ca economia sa nu aiba de suferit - a apreciat ministrul bulgar de externe. Bulgaria urgenteaza sistarea controalelor la frontierele interioare ale spatiului Schengen. Acest lucru contravine libertatii fundamentale a circulatiei de persoane, capital, marfa si…

- Ministrul japonez al apararii Itsunori Onodera a declarat ca deocamdata nu exista informatii privind eventuale persoane ranite sau pagube materiale in urma acestui incident. Oficialul nipon a mentionat ca la scurt timp dupa ce un avion militar american F-16 a decolat de la baza aeriana Misawa,…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii ca "norii…

- Aproape un milion de case au ramas fara curent in capitala Mexicului si in sud si cel putin 50 de case au suferit daune in statul Oaxaca. Singurele morti raportate au fost cele din urma prabusirii unui elicopter cu ajutorul caruia ministrul de Interne facea estimarea distrugerilor impreuna cu guvernatorul…

- Ungaria face apel la Ucraina sa suspende aplicarea legii educatiei pana cand se va ajunge la un acord cu privire la detaliile acesteia referitor la maghiarii din Transcarpatia, a declarat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de MTI. Drepturile minoritatilor reprezinta un aspect-cheie…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, joi, despre despre salariile polițiștilor și recunoaște ca sunt 8.000 de polițiști ale caror venituri sunt scazute. „Eu zic ca așteptam pana la bilanțul Poliției Romane și sa așteptam cum sta treaba cu minusul. In intervențiile mele referitoare la salarizare…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, marti, ca protejarea granitelor externe reprezinta cea mai grea sarcina a Uniunii Europene, adaugand ca Blocul comunitar va trebui sa se confrunte cu noi provocari, relateaza agentia MTI.

- Mykkanen s-a aratat deschis pentru primirea unei cote mai mari de refugiati in tara sa, cu conditia ca sistemul de cote sa devina principalul mod de intrare in Europa, in locul prioritatii pentru primii migranti intrati clandestin care se prezinta la centrele de refugiati. Pentru un astfel de mecanism…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe (MAE) Melania-Gabriela Ciot a participat vineri la evenimentul de lansare publica a proiectului de implementare in Romania a Sistemului European de Verificare a Medicamentelor si a salutat organizarea unei astfel de manifestari dedicate unei teme…

- Mihai Fifor, ministrul apararii Nationale, a facut astazi o declaratie de presa pe care o redam integral: Pentru prima data, bugetul Ministerului Apararii Nationale pentru anul 2017 a fost de 2 din PIB. Si anul acesta mentinem aceasta alocare. In conditiile acestea, avem capacitatea de a asigura toate…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, ca sporul de 40% de care au beneficiat in 2017 aproape 8.000 de politisti nu a fost taiat, ci a fost valabil, potrivit legii, doar pana in decembrie 2017, iar interpretarea disparitiei acestuia ca o taiere a salariilor este „o manipulare”.…

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca totul indica faptul ca autoritatile siriene intreprind 'in acest moment atacuri cu clor' in Siria, informeaza AFP. 'Totul ne arata astazi ca are loc utilizarea clorului de catre regim in acest moment in Siria',…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut, miercuri, ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i s-a asigurat protectie de catre Jandarmerie, este una absolut particulara, masura in cazul sau fiind una punctuala.

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru infiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cat mai repede pe masa Guvernului si apoi in dezbaterea Parlamentului, potrivit unui comunicat al ministerului…

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene.O conditie esentiala pentru a putea renunta treptat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis miercuri un mesaj de Ziua Unirii Principatelor Romane in care a subliniat ca 24 Ianuarie reprezinta primul pas in scrierea "certificatului de nastere" al Romaniei de astazi. "In acest an, mai mult ca oricand, ziua de 24 Ianuarie are o importanta…

- Germania a primit sute de mii de refugiați, din 2015 încoace, stârnind furia unora dintre localnici. Un oraș din estul Germaniei a impus o interdicție temporara asupra noilor refugiați, într-un efort de a stopa incidentele violente, al caror numar a tot crescut în…

- Herbert Kickl, noul ministru de Interne al Austriei (FPOe, extrema dreapta), a anuntat joi infiintarea unei „unitati de aparare a frontierelor” pentru a face fata unui aflux de migranti similar celui din 2015, scrie Agerpres. „Nu se pune problema ca 2015 sa se repete. Prin urmare, am dat instructiuni…

- Ministrul de Interne al Austriei, Herbert Kickl, membru al Partidului Libertatii (FPOe, extrema dreapta), a anuntat joi infiintarea „unei unitati de aparare a frontierelor“, care va avea rolul de a gestiona n aflux de imigranti similar, potrivit lui, celui din 2015.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat , vineri, ca noul șef al Poliției, chestorul principal Catalin Ionița, și-a preluat funcția. Mai mult decat atat, ministrul a anuntat si cine ii va fi acestuia adjunct. Este vorba despre comisarul sef Florin Dragnea, care va ocupa functia de inspector general…

- Carmen Dan e omul de la care a plecat criza din Guvernul Mihai Tudose! Ea i-a cerut premierului demiterea șefilor din Poliția Romana, dar s-a izbit de refuzul acestuia. S-a ajuns la caderea executivului, iar ministrul de Interne a declarat, dupa ședința CEX a PSD, ca a facut ce trebuia sa faca.”Eu…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a raspuns ferm premierului Mihai Tudose care o acuzase de minciuna in privința numirii chestorului Catalin Ionița la șefia Poliției Romane. Premierul ii...

- Noul ministru austriac de interne Herbert Kickl, membru al Partidului Libertatii (FPOe, extrema dreapta) a declansat joi o polemica prin propunerea de cantonare a solicitantilor de azil in mod 'concentrat' in centre speciale, un termen interpretat ca facand trimitere la lagarele de concentrare…

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are „o hiba majora – suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte” si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba „suportul” tuturor fortelor politice. „Pana sa ajungem la…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat ca unul dintre responsabilii pentru modul in care s-a gestionat situația polițistului pedofil este comisarul Gavriș. "Aștept ca șeful Serviciului Omoruri sa faca un pas in spate", a spus Carmen Dan intr-o conferința de presa. Ca raspuns, a aparut…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut marti ca sefii de Servicii de la Omoruri si Control Intern din cadrul Brigazii Politiei Rutiere sa faca un pas in spate, adica sa demisioneze, dupa cazul in care un politist a fost depistat ca fiind pedofilul surprins de camerele de supraveghere in lift.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.”Am cerut cateva clarificari de la conducerea Poliției Romane. Am constatat ca Poliția Romana a facut o informare foarte rapida rin cadrul IGPR. Niciun…

- "Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor Justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Închisoare pe viața pentru uciderea unui polițist. Asta cere Ministerul de Interne, care vrea pedepse mai aspre pentru ultraj. Potrivit unor surse Realitatea TV, ministrul Carmen Dan l-a chemat la discuții pe aceasta tema pe șeful de la Justiție, Tudorel Toader.

- Ministerul palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe reprezentantul Romaniei, dupa anuntul privind analizarea cu seriozitate a posibilitatii mutarii Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza site-ul de stiri palestinian PNN.ps. Amal Jado, secretar de stat…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera politica. Prezenta marti la "Gala…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- Republica Moldova intra în perioada în care are și mai multe posibilitați pentru dezvoltare. Declarația a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Peter Michalko, în cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8. Oficialul european…