Ministrul de Interne a ordonat poliţiei să supravegheze îndeaproape centrele comunităţii musulmane Politia italiana a anuntat marti ca in timpul weekendului a avut loc o cearta intre doi oameni ai strazii langa gara din Termini, in timpul careia un marocan a atacat un georgian. Potrivit politiei, victima le-a spus anchetatorilor ca atacatorul l-a injunghiat in gat dupa ce i-a vazut lantisorul cu cruciulita si l-a numit "catolic italian afurisit".



Ca raspuns, Salvini a ordonat "mai multe controale si monitorizarea locurilor de intalniri ale cetatenilor musulmani, pentru a preveni orice fel de violenta impotriva cetatenilor nevinovati". Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a ordonat politiei sa supravegheze mai indeaproape centrele comunitatii musulmane, dupa ce la Roma a avut loc un caz de injunghiere cu presupuse conotatii anticrestine, informeaza marti dpa. Politia italiana a anuntat marti ca in timpul…

- 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei…

- Conform unei declaratii publicate online de platforma jihadista Nashir News, atacul de sambata asupra Ministerului afgan al Telecomunicatiilor a fost comis de patru militanti ai Statului Islamic. Opt copii romani au fost prinși in infernul din Sri Lanka. Ministrul de Externe a facut anuntul …

- Politia olandeza a retinut pana acum trei suspecti in cazul incidentului armat de la Utrecht, soldat cu moartea a trei persoane, informeaza Dpa, citand presa locala, care relateaza ca autoritatile incearca sa stabileasca daca incidentul a fost unul de natura terorista sau a fost o disputa personala.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, vineri, masurile pe care Romania le propune in vederea protejarii drepturilor cetatenilor romani si britanici, in cazul unui Brexit fara acord.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca discutiile despre aderarea Romaniei la Schengen de la Reuniunea Informala a Consiliului JAI de la Bucuresti au "setat un tren pozitiv". "(...) sunt optimista ca vom putea introduce pe agenda de lucru a Consiliului JAI din iunie inclusiv votul in privinta…

- „Carmen Dan a raspuns. Ne-a spus ca Jandarmeria va creste cu 6300 de oameni in 2019, vorbim de un buget al MAI total cu 22% mai mare. Este o crestere foarte mare la cheltuielile de personal. Mai este insa un articol oficial referitor la munitia de razboi, care creste cu 520%. De ce e nevoie de aceasta…

- Singurul medic de urgența de la Ambulanța din Teleorman a fost amendat pentru ca ar fi solicitat nejustificat mascații la o intervenție. Medicul Gabriel Bogdan Caravețeanu fusese batut recent de rudele unei fetițe decedate in salvare și s-a temut ca situația sa nu se repete, așa ca a solicitat sprijinul…