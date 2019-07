Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine in cateva momente, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa.Urmareste transmisia live de la ora 20.00 aiciUPDATE: Presedintele a declarat ca va pune in discutie, in cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, consecintele tragediei de la Caracal,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu spune ca va initia discutii, in regim de urgenta, cu liderii grupurilor parlamentare pentru infiintarea unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la tragedia de la Caracal. Potrivit unui comunicat semnat de Ciolacu, "concluziile rezultate…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, ca a avut, in cursul zilei de ieri, 26 iulie, o serie de discutii telefonice cu ministrul de Interne Nicolae Moga, precum si cu directorul STS Ionel Sorinel Vasilca in legatura cu tragedia de la Caracal. Klaus Iohannis le a cerut acestora ca cercetarile…

- Președintele Klaus Iohannis a reactionat, vineri, in cazul de la Caracal, anuntand ca va cere o ancheta completa, in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Seful statului a transmis ca „este profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a afirmat vineri ca a cerut un raport referitor la procedura urmata in cazul fetei ucise la Caracal si a precizat ca daca se dovedeste ca au fost intarzieri la interventie, cine este vinovat trebuie sa plateasca, indiferent ca este de la Politie sau de la…

- Barbatul suspectat de uciderea unei fete de 15 ani din Caracal, disparuta in urma cu cateva zile, a fost identificat vineri, se afla in custodia Politiei si este audiat, potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, la locuinta lui fiind identificate, in urma unor perchezitii, ramasite care…

- Descoperire șocanta in cazul fetelor disparute in Olt! Cele doua fete disparute in Caracal ar fi fost ucise de soferul care le-a luat la ocazie. La domiciliul acestuia, un mecanic auto in varsta de 65 de ani, a descins politia vineri de dimineata. Potrivit Antena3, care citeaza surse din ancheta,…