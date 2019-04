Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de finante al Turciei, Berat Albayrak, a discutat luni cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre intentia guvernului de la Ankara de a achizitiona sistemul rusesc de aparare antiracheta S-400, transmite postul de televiziune CNN Turk, preluat de Reuters potrivit Agerpres. …

- Ministrul de Finanțe al Turciei, Berat Albayrak, s-a întâlnit cu președintele Trump luni și a declarat ca Trump a adoptat o poziție rezonabila în ceea ce privește planul de achiziționare a sistemului de rachete rusesc, scrie Reuters, citând relatarile din presa turca. Planul…

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…

- Presedintele american Donald Trump il va nominaliza pe Christopher Landau, un avocat din Washington, pentru postul de ambasador al Statelor Unite in Mexic, a anuntat biroul de presa al Casei Albe, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Rusia nu vede cu ochi buni o posibila…

- Seful fortelor aliate in Europa, generalul american Curtis Scaparrotti, a afirmat marti ca el ar recomanda ca SUA sa nu vanda avioane F-35 Turciei, aliat in cadrul NATO, daca Ankara nu renunta la planurile sale de a cumpara sisteme de aparare antiracheta sol-aer S-400 de la Rusia, relateaza agentia…

- Ginerele si consilierul special al lui Donald Trump, Jared Kushner, care efectueaza saptamana aceasta un turneu in Orientul Mijlociu, cu scopul de a obtine sustinerea aliatilor Statelor Unite in regiune fata de planul sau de pace israeliano-palestinian, relateaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat luni ca Ankara intentioneaza sa instaureze zone de securitate in nordul Siriei pentru ca cei aproximativ patru milioane de refugiati sirieni aflati in Turcia sa poata sa se intoarca acasa, relateaza agentia Reuters. Exprimandu-se la Istanbul,…

- Turcia este gata sa preia imediat securitatea la Manbij, in Siria, i-a spus duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan omologului sau american, Donald Trump, potrivit unui comunicat al presedintiei de la Ankara, preluat de Reuters. Intr-o convorbire telefonica cu Trump, Erdogan a sustinut ca atacul…