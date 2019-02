Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul bugetului de stat ar putea fi facut public saptamana viitoare si discutat in Parlament la inceputul lunii februarie, dupa intalnirile cu partenerii sociali, a declarat duminica la Antena 3 ministrul Finantelor Eugen Teodorovici.

- Președintele Klaus Iohannis a respins, vineri, in ședința CSAT, propunerea venita din partea MApN pentru șefia Statului Major al Apararii. In aceste condiții, șeful statului a prelungit mandatul lui Nicolae Ciuca, gest criticat atat de ministrul Apararii, Gabriel Leș, cat și de premierul Viorica Dancila. …

- Consiliul județean Buzau este convocat in sedința ordinara in data de 17.12.2018, ora 10:00. Proiectele de hotarare ce vor fi supuse aprobarii in ședința ordinara din data de 17.12.2018 sunt: 1. Executia bugetului propriu al judetului Buzau pe trimestrul IV 2018 pe cele doua sectiuni 2. Aprobarea utilizarii…

- Proiectul de buget pentru 2019 este construit pe o valoare a PIB, in premiera, de peste 1.000 de miliarde lei, o crestere economica de 5,5% si un deficit mai mic decat cel din 2018, a declarat marti ministrul Finantelor Eugen Teodorovici la Antena 3.

- Dupa ce Paul Stanescu a demisionat din Guvern, Codrin Ștefanescu a avut o intervenție telefonica la Antena 3, precizand ca mingea este la președintele Iohannis. Imediat dupa acest anunț, Codrin...

- Circa 4000 de posturi din ministere si ANAF vor fi desfiintate, masura privind si posturi care sunt vacante, a declarat sambata ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, la Antena 3. Masura a fost discutata in Guvern si va fi analizata cu sindicatele, a adaugat ministrul, care a admis ca pot disparea…