- Teodorovici a vorbit despre cazuri de pacienti cu cancer, mai ales in faza terminalam si a spus ca „se ia in calcul legalizarea pentru utilizarea in acest sens". „Categoric, este medical un argument care justifica o astfel de procedura de legalizare si de utilizare in scopuri medicinale a canabisului",…

- CHIȘINAU, 16 mart – Sputnik. Tentativele unui șir de state de a legaliza canabisul sub pretextul consumului lui în scopuri recreative e o cale directa spre infernul narcotic, a declarat joi ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov. Ne provoaca o îngrijorare profunda…

- Se anunța macel la ANAF. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, pregatește o reforma administrativa a ANAF și a transmis angajaților nemulțumiți de reorganizarea instituției sa-și respecte obligația de serviciu.

- Se lasa cu replici dure in coaliția PSD-ALDE. Asta dupa ce președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, l-a pus la punct pe ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici. "Intre noi, cei de la ALDE, și domnul...

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, va propune ca prețurile la case și mașini sa fie exprimate in lei și de abia dupa aceea și in euro, nu doar in euro, ca acum, a declarat acesta vineri, potrivit Hotnews.ro. Ministrul a discutat cu guvernatorul Mugur Isarescu despre faptul ca prețurile ar trebui…

- Este oficial! In Romania este epidemie de gripa, anuntul fiind facut miercuri, 30 ianuarie 2019, in a treia saptamana in care s-au inregistrat cazuri de imbolnaviri peste estimari. Ministrul Sanatații Sorina Pintea a anunțat, intr-o conferința de presa, ca sunt inregistrate 54 de decese confirmate din…

- 31 de primari de municipii din intreaga țara solicita o intrevedere cu premierul Viorica Dancila. Demersul este inițiat de Asociația Municipiilor din Romania care cere de urgența o intalnire cu ministrul de Finanțe, Orlando Teodorovici și premierul Viorica Dancila. Asociația Municipiilor din…

- Profitul peste asteptari realizat de Banca Centrala a Turciei in 2018 va fi utilizat pentru a creste rezervele de numerar ale Guvernului si, de asemenea, pentru a imbunatati fluxul de lichiditate in economie, o miscare care ar putea fi in beneficiul partidului la putere AK inaintea alegerilor locale,…