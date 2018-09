Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca a primit un raport de la Ministerul Justiției in care se arata ca notarul Cornelia Popa, care s-a ocupat de actele casei lui Klaus Iohannis de la Sibiu, a procedat corect in toata procedura.”Am primit de la Ministerul Justiției un raport…

- "Partea de vouchere s-a dovedit a fi o masura foarte buna și care trebuie sa ramana mai departe și anul viitor, intr-o forma sau alta, dar banii trebuie sa se duca in turism, categoric. Aici sunt mai multe masuri pe care nu vreau sa le numesc acum pentru ca vor genera discuții aprinse. O sa le discut…

- Aseara, la Editia Speciala de la Antena 3, ministrul Teodorovici a fost intrebat de Adrian Ursu, cu cat a scazut evaziunea fiscala din portul Constanta si de pe alte frontiere ale Romaniei. "Este o zona cu care nu pot sa ma laud astazi. Sper sa ma laud cat de curand cu schimbari majore. Am anuntat deja…

- "Multi oamen nu folosesc cardul pentru ca stiu ca se percepe comision. Cunosc oameni care nu platesc de pe card, ca au 300 de lei și ca le ia banca cinci lei la transfer", a exemplificat Radu Tudor, in timpul emisiunii Punctul de Intalnire, de la Antena 3 Ministrul de Finanțe a lamurit cum…

- ”Klaus Iohannis nu figureaza cu obligații fiscale restante” este raspunsul ANAF pentru Antena 3. Eugen Teodorovici a precizat ca pana cand casa din Sibiu nu va intra in proprietarea statului, Klaus Iohannis nu figureaza cu suma pe care trebuie sa o dea statului. Ministrul de Finanțe…

- Ministrul de Finanțe a vorbit marți seara, la Antena 3, despre incidentele violente din Piața Victoriei. Eugen Teodorvici susține ca Romania se afla intr-o continua stare conflictuala, care tinde sa se...

- Ministrul de Finante, verificari la minister si la ANAF in cazul casei familiei Iohannis. Eugen Teodorovici a declarat, duminica seara, ca a dispus verificari la institutiile din subordine si la nivelul ANAF pentru a afla modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis.…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a insistat asupra faptului ca șeful Fiscului, Ionuț Mișa este subordonatul sau și l-a avertizat, in direct la Antena 3, ca daca nu va face ceea ce i se cere, atunci nu va mai fi subordonatul sau. Teodorovici a precizat ca ii va trimite o scrisoare lui Mișa…