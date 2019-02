Stiri pe aceeasi tema

- In comisia economica din Senat au loc discuții pe tema modului de calculare a indicelui ROBOR, in funcție de care se stabilesc dobanzile la creditele in lei. A fost invitat și guvernatorul BNR, dar acesta a anunțat ca nu participa. A venit in schimb ministrul de Finanțe.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, ca nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat, programata sa aiba loc marti, fiind nevoie mai intai de o intalnire cu reprezentanti din Ministerul Finantelor.Intalnirea dintre guvernatorul Mugur Isarescu si ministrul Eugen…

- Președintele comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca i-a invitat la audieri pe 29-30 ianuarie, in Parlament, pe guvernatorul BNR Mugur Isarescu, pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici și pe președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu,…

- Guvernatorul BNR sustine ca taxa pe lacomie este o trasnaie care l-a luat prin surprindere. Este prima sa reactie dupa decizia Ministerului de Finante de a introduce taxa pe active, sau taxa pe lacomie, pe care bancile trebuie sa o plateasca.

- "As fi vrut ca guvernatorul BNR sa vina cu mai multe argumente, sa nu ne spuna ca ROBOR tine in mod exclusiv de lichiditatea din piata, pentru ca acesta a crescut si in perioada in care in piata era o lichiditate foarte mare. Sunt foarte multe de explicat pentru ca oamenii sa inteleaga. ROBOR a castigat…

- Guvernatorul BNR a declarat marți, ca banca centrala nu a facut presiuni ca bancile sa nu scada ROBOR asa cum a acuzat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.„Intrebati-l pe dansul ce a vrut sa spuna. Nu stiu ce a vrut sa spuna. Ce presiuni? Noi nu facem presiuni, daca apare o problema miscam…

- PRIMA CASA 2019. Programul "Prima casa" va continua, pentru ca a fost util in economie, dar se doreste a fi un program social clar, a declarat duminica, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. PRI...

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca exista presiuni agresive din partea Bancii Naționale asupra bancilor comerciale pentru a nu se scadea ROBOR-ul. Teodorovici a spus ca-l va invita pe Mugur Isarescu la Ministerul de Finanțe pentru o ”discuție deschisa”. Citește și: Carmen…