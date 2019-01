Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, luni, 21 ianuarie 2019, Eugen Teodorovici va prezenta prioritatile Romaniei in domeniul financiar in fata Comitetului pentru Afaceri Economice si Monetare din Parlamentul European. In plus, luni, ministrul roman al Finantelor va avea o intalnire cu presedintele Eurogroup, ministrul portughez…

- In perioada 21-22 ianuarie 2019, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, se va afla la Bruxelles, pentru o serie de reuniuni și intalniri bilaterale in contextul exercitarii Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (UE), pentru o perioada de șase luni, conform unui comunicat de…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, va prezenta luni, la Bruxelles, prioritatile Romaniei in domeniul financiar in fata Comitetului pentru Afaceri Economice si Monetare din Parlamentul European, iar ...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, va prezenta luni, la Bruxelles, prioritatile Romaniei in domeniul financiar in fata Comitetului pentru Afaceri Economice si Monetare din Parlamentul European, iar marti va va prezida prima sedinta a Consiliului pentru afaceri europene si financiare…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a finalizat procesul de adoptare a primului dosar in domeniul afacerilor economice si financiare, respectiv regulamentul privind acoperirea minima a pierderilor pentru expunerile neperformante (NPL), informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP),…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezentat marti, in cadrul vizitei pe care a efectuat-o la Strasbourg, prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in cadrul reuniunii Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, informeaza guvernul. Potrivit…

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a participat ieri, 4 decembrie, la ultima reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al UE (ECOFIN) inainte de preluarea de catre Romania a Președinției Consiliului UE, la 1 ianuarie 2019. Pe agenda reuniunii au figurat teme precum…

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, participa astazi si maine la reuniunile Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii Europene si ale EUROGROUP in format extins, care vor avea loc la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, pe agenda Consiliului…