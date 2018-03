Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Antena 3, ca pilonul II de pensii nu se naționalizeaza și nu se desființeaza. Romanii vor putea alege daca contribuie in viitor și pentru pensia de stat și pentru cea...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Antena 3, ca pilonul II de pensii nu se nationalizeaza si nu se desfiinteaza. "Este o optiune pentru fiecare contribuabil, e normal sa fie asa. Optiunea inseamna sa ramai la pilonul I si sa renunti la contributiile la pilonul II", a spus…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Potrivit ministrului, o astfel de masura ar aduce economii importante la buget. „Un element esențial va fi centralizarea achizițiilor publice”, a spus…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie.„Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la emisiunea „Exces de putere” ca va simplifica procedurile pentru depunerea de declarații. Potrivit ministrului, „oamenii nu vor mai fi pe drumuri”. „Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu.…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Ministrul susține ca o astfel de masura ar aduce economii importante la buget și a dat exemplul Austriei care a redus cheltuielile cu 28%.”Un element central…

- "Nu sunt in favoarea unei plafonari, si inca foarte joase, pe aceasta creditare. Este o prima propunere in cadrul Comitetului de la BNR. La Ministerul de Finante analizam care sunt argumentele pro si contra si dupa aceea la nivelul Guvernului vom avea o pozitie oficiala in Comitetul de Supraveghere…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator, mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare. "Nu sunt in favoarea unei plafonari, si inca foarte joase, pe aceasta creditare. Este o prima propunere…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre cresterea ratei inflatiei la 4,3% in ianuarie, ca orice crestere creeaza o ingrijorare, afirmand ca saptamana viitoare are programata o intalnire cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, cu care va discuta si acest subiect.

- Fiscul risipeste anual peste 2,2 milioane de lei numai pe plicuri pe care le trimite gresit. Datele reies dintr-un raport al Curtii de Conturi care arata ca peste patru milioane de plicuri trimise de ANAF firmelor, institutiilor si populatiei au fost returnate pentru a fi distruse. Plicurile nu ajung…

- "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca Nationala. Deci, eu cred ca putem tine lucrurile sub control (...) Voi avea o discutie cu domnul guvernator", a declarat luni premierul Viorica Dancila. Intrebat…

- Ministrul de Finanțe vrea sa elimine plicurile pe care ANAF le trimite contribuabililor. ”Anual cheltuim 10 milioane de euro, trebuie sa se comunice online”, a spus Eugen Teodorovici, miercuri, la Senat. „Va dau un exemplu asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul…

- Transferul contribuțiilor la angajat s-a facut pentru a salva bugetul de pensii. O spune pe ocolite chiar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. ”Principalul argument este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul…

- Instiintarile ANAF ar putea fi trimise contribuabililor electronic, nu prin Posta, daca dorinta ministrului Eugen Teodorovici se va indeplini, pentru ca "nu poti tine in loc o tara pentru unii sau altii", nici chiar pentru cei din varf de munte. Ministrul Finantelor a amintit ca, in fiecare…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va avea, in curand, un nou sef. Indiferent cine va prelua conducerea, angajatii institutiei ar trebui sa continue sa isi faca treaba, sustine ministrul. "Curand, curand va fi o discutie…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul intr-unul foarte simplu.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, neaga aceasta informație. "Fals. Catu nu a fost pe subiect. E total fals ideea cu impozitul pe gospodarie.", a spus Teodorovici in direct la Antena 3. revenim cu declarația completa [citeste si]

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, scrie Agerpres.Vom avea actul normativ care va spune foarte clar…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- „Saptamana aceasta o sa-i prezint doamnei prim ministru soluția pe care Ministerul de Finanțe o are astazi in lucru. Este o soluție mai buna, mai utila și mai rapida in aplicare. Sunt adeptul lucrurilor simple. Cred ca va fi discutata joi, in ședința de guvern. Dupa aceea se va anunța și se va aplica…

- „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a venit cu ultimele informatii privind Formularul 600. Acesta a sustinut ca procedura va fi simplificata, conform Antena3.ro. "Formularul 600. Ieri in sedinta de guvern a fost o prima decizie prin ordonanta de urgenta, amanarea termenului de depunere, pana la…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa prezinte in…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate, scrie Agerpres. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni.Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la audierea din Parlament, ca noua Lege a pensiilor va avea costuri suplimentare fata de bugetul actual. „Sper ca Legea pensiilor sa fie aplicata din aceasta sesiune. Eu am avut deja o sesiune preliminara cu ministrul Eugen Teodorovici si i-am…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la audierea din Parlament, ca legea pensiilor ar putea fi adoptata in aceasta sesiune parlamentara, precizand ca a avut deja o discutie in acest sens cu ministrul propus la Finante, Eugen Teodorovici. „Sper ca Legea pensiilor sa…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Lista viitorului Executiv ar putea suferi modificari-surpriza. Acestea sunt, aproape sigur, numele viitorilor ministri, potrivit Antena 3. Surprize sunt la Educatie, acolo unde nu va fi un membru al PSD, actorul George Ivascu ar putea primi portofoliul Culturii si Eugen Teodorovici va ajunge la Fonduri…

- Fostul ministru PSD Eugen Teodorovici intervine și el in scandalul din PSD și transmite mesaje dure pentru mai mulți colegi, membri ai Guvernului. Nu scapa de criticile fostului ministru de Finanțe din Guvernul Ponta nici ministrul Fondurilor Europene, ministrul Transporturilor, ministrul Turismului,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca este convins ca Guvernul trebuie restructurat și ca spera ca reorganizarea administrației centrale sa reduca birocrația. Principalele declarațiile ale premierului: Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetațenii. Noi ne-am indeplinit…

- Principalele masuri intrate in vigoare de la 1 ianuarie: - Salariul minim brut pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. - Impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, activitati independente, insa pentru veniturile din dividende se mentine…

- ”Probabil ca o persoana care tot timpul a incomodat nu strica sa fie acolo, cine știe, poate face o greșeala.” a comentat Eugen Teodorovici, la Antena 3, cu privire la mandatul SRI de supraveghere pe numele sau. El amintește ca a aparut foarte des in ziarele de cancan cu imagini din viața…

- Comisiile reunite de buget au decis, vineri, cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre bugetele locale, pentru a compensa diminuarea cotei din impozitul pe venit de la 16% la 10%. „In anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 si art.33 din…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au aprobat joi bugetul Ministerului Culturii pentru anul 2018. Bugetul ministerului pentru anul viitor este de 1.117,357 milioane lei, cu 50,42% mai mult decat executia preliminata din 2017. Din acestia, 1.112,357 milioane de lei reprezinta cheltuieli…

- Compania Tarom și-ar putea stabili propriul buget de venituri și cheltuieli, care, pe durata cat statul este acționar majoritar, va fi aprobat prin ordin comun al ministrului Transporturilor și al ministrului Finanțelor Publice, conform unui proiect publicat de Ministerul Transporturilor (MT) și citat…

- Tudorel Toader a declarat, sambata, ca "este de discutat daca nu ar fi normal ca Ministerul Justitiei sa devina ordonator de credite si pentru bugetul procurorilor". In prezent, bugetul este administrat de Ministerul Public. "In conditiile in care avem un numar de judecatori aproape dublu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 4 decembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala; Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea…