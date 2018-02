Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de finanțe Eugen Orlando Teodorovici a gasit o soluție in patru pași pentru a corecta unele probleme aparute ca urmare a trecerii contribuțiilor sociale, de la 1 ianuarie, de la angajat la angajator.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, fost senator de Buzau al Partidului Social Democrat in legislatura 2012-2016, cunoscut in spatiul public atat prin minciunile cu care facea concurenta serioasa chiar ex-premierului Victor Ponta, cat si prin viata de noapte tumultoasa care i-a adus renumele de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, marti, ca angajatii din domeniul IT din sistemul privat vor beneficia de prevederile unei ordonante de urgenta care este in lucru la ministerul de Finante.

- „S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri”, a declarat ministrul Muncii și a explicat ca nu a pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta…

- Ministrul Muncii a anuntat, marti, ca inca din luna mai 2017 se stia ca in cazul a 3% dintre bugetari vor scadea salariile, ea insasi anuntand acest lucru de mai multe ori. Lia Olguta Vasilescu a precizat ca s-a facut o confuzie intre legea salarizarii si modificarile aduse Codului Fiscal.

- Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a organizat, așa cum i-a cerut Liviu Dragnea, o conferința de presa in care a vorbit despre pensiile și salariile din Romania. Vasilescu spune ca doar 3% dintre angajați vor avea salariile scazute, iar asta era cunoscuta inca din mai 2017, a declarat ministrul”PSD…

- „Cel mai optimist (termen de aplicare - n. r.) e de maine, cel mai pesimist e cand spune programul de guvernare. Nu stiu daca va fi o discutie rapida pe aceasta lege complexa in acest semestru. De abia intra in Parlament. E clar ca discutiile nu se vor finaliza in prima parte a acestui an”, a declarat…

- „Saptamana aceasta o sa-i prezint doamnei prim ministru soluția pe care Ministerul de Finanțe o are astazi in lucru. Este o soluție mai buna, mai utila și mai rapida in aplicare. Sunt adeptul lucrurilor simple. Cred ca va fi discutata joi, in ședința de guvern. Dupa aceea se va anunța și se va aplica…

- „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca instituția pe care o conduce va veni, zilele acestea, cu o noua varianta de rezolvare a problemei salariaților din domeniul IT, salariați afectați de trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

- 'In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...) Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, avea un ton foarte critic la adresarevolutiei fiscale a PSD, la sfarsitul lunii iulie, dar si la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, cel care ar fi trebuit, potrivit lui Teodorovici, sa deconteze toate esecurile partidului. Intre timp, acesta a reevaluat si…

- Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, in cel mai bun caz, foarte mici, scrie digi24.ro. Citeste si Victor Ponta avertizeaza: La ANAF si in tot Ministerul de Finante e un dezastru provocat…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad de la 1 ianuarie cu aproape 7%, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme.Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Ministerul Muncii transmite ca a fost cunoscut ca salariile foarte mari vor scadea de la 1 ianuarie 2018, precizand ca in anul 2022 tot sistemul de salarizare va fi complet echilibrat, urmand ca pentru toti bugetarii sa creasca, in afara a 3% din bugetari unde s-au operat ajustari pentru a nu mai depasi…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a venit cu ultimele informatii privind Formularul 600. Acesta a sustinut ca procedura va fi simplificata, conform Antena3.ro. "Formularul 600. Ieri in sedinta de guvern a fost o prima decizie prin ordonanta de urgenta, amanarea termenului de depunere, pana la…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca are in vedere modificari pentru ca UAT-urile sa poata continua proiectele aflate in derulare si in anul 2018. Ministrul a spus ca bugetul acestora nu va fi in niciun caz mai mic decat sumele alocate in 2017.…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca are in vedere modificari pentru ca UAT-urile sa poata continua proiectele aflate in derulare si in anul 2018. Ministrul a spus ca bugetul acestora nu va fi in niciun caz mai mic decat sumele alocate in 2017."Mai…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pâna marti o solutie în privinta formularului 600, astfel încât în prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri,

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. „Nu se va adopta in acest an nicio taxa suplimentara, nicio crestere a unei taxe, impozit si asa mai departe. Asta este…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- Mai mult, Eugen Teodorovici vrea sa reduca birocratia pentru ca relatia cu statul sa fie mai usoara si pentru mediul de afaceri si pentru ceilalti contribuabili. "Va fi OUG prin care vom prelungi termenul de depunere al formularului 600. Atata timp cat se prelungeste nu mai e nevoie sa fie…

- Noul guvern Viorica Dancila propune un al ministru de Finante. Contestatul Ionut Misa a fost dat la o parte si in locul acestuia a venit Eugen Teodorovici, un mare constestatar al acestuia. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Teodorovici a anuntat o revolutie in Finante. Celebrul…

- Fostul ministru PSD Eugen Teodorovici intervine și el in scandalul din PSD și transmite mesaje dure pentru mai mulți colegi, membri ai Guvernului. Nu scapa de criticile fostului ministru de Finanțe din Guvernul Ponta nici ministrul Fondurilor Europene, ministrul Transporturilor, ministrul Turismului,…

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut marti un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finante...

- Ioan Andone a vorbit despre problemele lui Denis Alibec. Fostul antrenor dinamovist crede in continuare in calitațile atacantului de la FCSB și crede ca ar trebui sa se lucreze mai mult la psihicul fotbalistului. "Ce se intampla cu Alibec? Toata lumea vrea sa-l ajute, toata lumea ii da sfaturi, dar…

- Salariile a jumatate dintre angajatii Consiliului Concurentei vor scadea de la 1 ianuarie, ca urmare a modificarilor fiscale, cele mai mari diminuari fiind de 20% la directori, a declarat, marti, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, in cadrul comisiilor de specialitate reunite din Parlament…

- “Salariile vor scadea pentru jumatate din personal. Cele mai mari scaderi vor fi la directori și la inspectorii superiori, 20% la directori și 15% la inspectorii superiori. Sunt reduceri mari. Am cerul Guvernului soluții, fie sa ne excepteze, cum au exceptat ANRE sau ANCOM, fie sa ne dea creșterea de…

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat, marți, pentru Mediafax, ca salariile vor scadea pentru jumatate din personalul Consiliului de la 1 ianuarie, odata cu aplicarea legislației in domeniul salarizarii și mutarea contribuțiilor la angajați. „Am rugat Guvernul fie sa ne…

- Ministrul de Finanțe a discutat despre veniturile venite din vanzarea de apa grea. ”Ați menționat veniturile din vanzarea de apa grea. Vreau sa menționez ca Romania este singura țara din UE care deține rezerve de apa grea cu o astfel de concentrare, 99,9%. Din acest punct de vedere s-au facut…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 29,2% in noiembrie fata de octombrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- Vicepremier si ministru de Finante, Mateusz Morawiecki o va inlocui pe Beata Szydlo, premierul demisionar al Poloniei dupa ce ea a anuntat ca renunta la functia de sef al guvernului conservator nationalist polonez, a anuntat joi Partidul Lege si Justitie (PiS), scrie AFP.

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, au explicat, la inceputul ședinței de Guvern ca domeniile prioritare pentru Romania vor fi Sanatatea, Educația și dezvoltarea. Mișa a explicat ca se fac calculele pe o creștere economica de peste 5,5%.”Principalele domenii avute in…

- Ordonanta de urgenta 79/2017, prin care a fost modificat Codul Fiscal, a fost adoptata luni de Senat cu 71 de voturi ”pentru” si 37 de voturi ”impotriva”, urmand ca actul normativ sa fie transmis Camerei Deputatilor, care este forul decizional. OUG 79/2017 a primit miercurea…

- Aproximativ 1.000 de angajati din cadrul agentiilor de plati si interventii pentru agricultura (APIA) din tara se vor afla, astazi, in fata sediului Guvernului, pentru a cere, din nou, ca salariile lor sa nu scada de la 1 ianuarie 2018.

- Ministrul de Finante britanic, Philip Hammond, a recunoscut ca tara sa nu mai face parte dintre primele cinci economii globale, scrie The Independent, care subliniaza ca ultimele date publicate de Fondul Monetar International arata ca Franta a devansat Marea Britanie in clasamentul din acest an al…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, sustine ca trebuie facuta distincția clara intre efectele transferului contribuțiilor și cele ale Legii salarizarii. “Salariile nu scad, in nicio situație, din cauza transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Vor scadea, insa, unele salarii supradimensionate,…

- Comisia de buget-finanțe discuta, miercuri, pe modificarile la Codul Fiscal adoptate de Guvern. Sunt așteptate mai multe amendamente la proiectul de Ordonanța. Intre timp, liberalii au depus, la Avocatul Poporului sesizarea in vederea contestarii la Curtea Constitutionala a Ordonanței de Urgența de…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a declarat sambata, la Ploiesti, ca ursii care au inceput sa coboare tot mai des in localitati ar trebui impuscati pentru ca cei care trebuie protejati sunt oamenii. “Am vorbit cu colegii din Guvern, lucrurile acestea se vor reglementa rapid. Sa nu alegem intre om…

- "Noi avem o crestere de aproape 6%, aceasta crestere economica trebuie sa se simta in buzunarul cetateanului. In mod normal, veniturile ar trebui sa creasca, pentru ca rostul unei cresteri economice este sa imbunatateasca viata oamenilor crescandu-le veniturile. Or, Guvernul acesta se lauda ca nu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca salariile nete vor scadea in urma noilor masuri fiscale, context in care a aratat ca ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ar trebui sa-și dea demisia. "Noi avem o creștere de aproape 6%, aceasta creștere economica…

- Aproape 160 de mii de companii nu au platit nici pana astazi contribuțiile pentru angajați. E unul din argumentele invocate aseara de Ionuț Mișa pentru modificarile fiscale adoptate de guvern.

- Ionut Misa socheaza din nou! Dupa ce a provocat revolta si teama in spatiul public prin ordonanta de urgenta de mutare a contributiilor de la angajator la angajat, despre care sindicatele si analistii economici au avertizat ca ar putea duce la reducerea salariilor la foarte multi romani, Ionut Misa a…