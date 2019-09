Ministrul de Externe vrea FUNERALII NAȚIONALE pentru diplomatul român ucis în atentat Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a zis marți la Antena 3 ca s-ar impune funeralii naționale pentru diplomatul roman ucis luni noaptea in atentatul terorist al talibanilor asupra ambasadei Romaniei din Kabul (Afghanistan). Manescu a zis ca funeraliile naționale s-ar impune avand in vedere actul de curaj de care a dat dovada romanul in varsta de 43 de ani. Diplomatul roman mort facea parte din structura de securitate a misiunii diplomatice și avea 43 de ani. El a murit in timp ce ii salva pe restul diplomaților din ambasada de asaltul taliban. Romanul ucis „și-a dat viața pentru a-i salva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Ministrul de Externe Ramona Manescu a declarat marti seara, la Digi 24, ca romanul care a murit in atacul sangeros din Afganistan facea parte din echipa de securitate a misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul si s-a sacrificat pentru a salva viata colegilor sai.

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat ca romanul ucis in atentatul terorist comis asupra misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul avea 43 de ani și facea parte din echipa de securitate. Atacul asupra ambasadei Romaniei la Kabul a avut loc in noaptea de luni spre marți. Mai mulți insurgenți…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc luni noapte in Kabul, Afganistan. Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a oferit marți la Antena 3 detalii amanunțite despre atentatul impotriva Romaniei:Este…

