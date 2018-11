Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto declarat intr-un interviu la Digi 24, ca, daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul European, facut in baza unor opinii partinitoare sau pe vointa politica, Romania poate conta pe sustinerea Ungariei.

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat votul europarlamentarilor romani din ALDE impotriva rezolutiei Sargentini care condamna Ungaria, iar ca urmare europarlamentarii unguri au votat la randul lor impotriva rezolutiei critice a Parlamentului European privind Romania, relateaza agentia ungara MTI.

- Premierul Romaniei sustine, referitor la rezolutia referitoare la tara noastra, adoptata in Parlamentul European astazi, ca este incorecta, criticand europarlamentarii romani care au votat in favoarea rezolutiei."E o rezoluție politica. Profund incorecta, nu are temei deloc in anumite puncte…

- Prietenia dintre Ungaria si Bulgaria este 'nepretuita', a declarat vineri presedintele Comisiei de Politica externa a Parlamentului de la Budapesta, Zsolt Nemeth, la o conferinta de presa comuna cu vicepremierul bulgar Valeri Simeonov, caruia i-a multumit pentru sprijinul oferit de europarlamentarii…

- ''Am dus personal dosarul la partid. Nu am depus aceasta candidatura cu pretenția de a inchide sau deschide lista. Politica europarlamentara pentru urmatorii ani prezinta interes pentru mine de mai mulți ani. Nu este niciun fel de revenire in politica interna, ca sa se ințeleaga. Am avut mai…

- "Un produs care este diferit in Franta, de pilda, si in Romania nu poate fi etichetat identic. Pentru bunuri care poarta acelasi nume nu pot exista retete diferite. Dupa votul de pe 13 septembrie, din Parlamentul European, Comisia trebuie sa ia in considerare o metodologie de testare noua, comuna pentru…

- Momente tensionate in plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii dedicate situatiei din Ungaria. Deputatii europeni au discutat la Strasbourg raportul Sargentini privind respectarea statului de drept, a drepturilor si libertatilor fundamentale in Ungaria sub guvernarea lui Viktor Orban.