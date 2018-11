Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, aflat joi la Pristina, a afirmat ca tarile din Balcanii de Vest au nevoie de ajutor in lupta impotriva migratiei ilegale, relateaza agentia MTI. In opinia sefului diplomatiei ungare, Organizatia Natiunilor Unite si Comisia Europeana sprijina procesul migratiei.…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a criticat o afirmatie a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit careia Europa ar trebui sa celebreze impreuna Centenarul Marii Uniri al Romaniei, oficialul de la Budapesta sustinand ca Juncker s-a dovedit a fi ''nepotrivit'' pentru…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a afirmat vineri la Bruxelles ca este ''o veste buna'' faptul ca problema cotelor obligatorii de migranti este acum in afara agendei Uniunii Europene si ca ''fiecare a inteles ca nu vor fi nici un fel de cote obligatorii'',…

- Economia Italiei o ia la vale de bine ce e condusa și, in fața avertismentelor venite de la Bruxelles, guvernul de la Roma, prin vocea vice-premierului de extrema dreapta Matteo Salvini, arunca vina pe Uniunea Europeana.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, este criticat de lumea diplomatica dupa ce a comparat Uniunea Europeana (UE) cu Uniunea Sovietica intr-un discurs pe care l-a sustinut la Congresul Partidului Conservator, relateaza AFP.

- In Consiliul miniștrilor Agriculturii din statele UE reunit recent la Bruxelles, Petre Daea a solicitat sprijin financiar concret pentru fermierii romani afectati de virusul pestei porcine africane si de masurile radicale de interventie ce au trebuit luate. In acest sens, ministrul Agriculturii a prezentat…