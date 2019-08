Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, referitor la cooperarea bilaterala in domeniul justitiei si afacerilor interne prin finalizarea acordurilor in curs de negociere si a

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, cei doi oficiali discutand si despre o viitoare reuniune interguvernamentala romano-israeliana. "Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei bilaterale…

- Fostul președinte Traian Basescu și secretarul general adjunct al NATO s-au lasat fotografiați alaturi de unul dintre cei mai cunoscuți lideri interlopi din Romania, care a publicat imaginile pe internet, pentru a se lauda in fața “dușmanilor” cu legaturile la nivel nivel inalt pe care le are.

- Președintele PER, Danuț Pop, considera ca se impune ca reprezentanții organismelor UE sa explice clar procedura pur politica de numire a procurorului- șef european, acceptata la nivel inalt.''Citeam astazi despre cazul Microsoft, evoluția dosarului din Ungaria și nu am putut sa nu ma gandesc…

- Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, la intalnire "au fost subliniate importanta participarii Romaniei, ca tara invitata, la Festivalul International Europalia, si oportunitatea oferita de aceasta participare de a prezenta in Belgia diverse aspecte, mai putin cunoscute, ale culturii…

- ''Am fost onorat sa il am astazi oaspete in Parlamentul Romaniei pe E.S domnul Abdel Fattah El-Sisi, președintele Republicii Arabe Egipt. Romania este unul dintre prietenii tradiționali ai Egiptului, de care ne leaga peste 110 ani de relații diplomatice. Imi doresc sa ducem aceasta cooperare la un…

- Ioana Bran, deputat PSD de Satu Mare, participa azi la un important forum la nivel inalt organizat la Paltul Parlamentului și prezidat de premierul Viorica Dancila. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, tanara politiciana satmareana face precizari despre subiectul principal al acestui forum. ”Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis a luat nota, cu regret, de faptul ca Romania nu a fost aleasa pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, pentru intervalul 2020 -...