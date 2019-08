Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Interne Horst Seehofer a declarat vineri ca va face demersuri pentru restabilirea controalelor la frontiera cu Elvetia, in urma uciderii unui copil de 8 ani in gara din Frankfurt de catre un eritreean rezident in Elvetia.

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a declarat vineri ca va face demersuri pentru restabilirea controalelor la frontiera cu Elvetia, in urma uciderii unui copil de 8 ani in gara din Frankfurt de catre un eritreean rezident in Elvetia, informeaza AFP. ''Voi face totul pentru a institui…

- Sorin Ovidiu Vintu a rabufnit dupa ce premierul Dancila i-a schimbat din funcții pe ministrul de Interne, Carmen Dan, și pe ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu. Vintu o numește pe Dancila 'mamaie facatoare de zacusca' și crede ca și ea ar trebui sa iși depuna mandatul."Minunata imagine…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, este audiata, marti, in comisia parlamentara de ancheta, care verifica posibile fraude la alegerile europarlamentare si la referendumul pentru Justitiei din 26 mai. Ministrul a declarat, in cadrul audierii, ca in primele cinci ore ale votarii, la Ministerul de Interne…

- Ministri din state ale Uniunii Europene vor participa, in urmatoarele luni, la o serie de exercitii comune pentru imbunatatirea capacitatilor de reactie la atacuri de tip hibrid, de genul actiunilor cibernetice si campaniilor vizand dezinformarea, potrivit mediafax.Citește și: EXCLUSIV ‘Spirala’…

- Reprezentanții Ambasadei Ucrainei la Chișinau condamna votul deputatului PPDA, Andrei Nastase si a socialistului Vlad Batrîncea prin care au ajutat Moscova sa-și recapete, dupa cinci ani, dreptul de vot în cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Misiunea diplomatica a reactionat,…

- Ministrul de Interne prezinta raportul legat de alegerile europarlamentare din 26 mai, dupa ce ministrul de Externe a explicat ce s-a intamplat in strainatate cu secțiile de votare și cu cozile kilometrice care...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va susține o declarație de presa, miercuri, la ora 21:00, la sediul Ministerului, anunța reprezentanții instituției.Președintele Klaus Iohannis a cerut demiterea de urgența a miniștrilor de Externe -Teodor Meleșcanu și de Interne- Carmen Dan pentru modul defectuos…