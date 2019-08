Ministrul de Externe, Ramona Mănescu, întrevedere cu ambasadorul Israelului 'Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei bilaterale dintre Romania si Statul Israel si au evidentiat dorinta comuna de aprofundare a cooperarii dintre cele doua state, atat in planul dialogului politic, cat si in domeniul economic si sectorial. In context, a fost reiterat interesul comun pentru organizarea celei de a treia reuniuni interguvernamentale romano-israeliene care va reprezenta o noua etapa in directia consolidarii relatiilor dintre cele doua state', se arata intr-un comunicat al MAE. Interlocutorii au mentionat, arata sursa citata, 'buna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

