Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile germane au intensificat vineri dimineata masurile de securitate pe aeroporturile din regiunea de sud-vest din apropierea granitei cu Franta, pe fondul preocuparilor privind o potentiala amenintare terorista, a anuntat ministrul german de interne Horst Seehofer, citat de dpa, informeaza…

- Franta este ''omul bolnav al Europei'' si problemele sale cauzeaza turbulente pentru Uniunea Europeana, a afirmat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, care a evocat miscarea 'vestelor galbene' si recentul atentat jihadist de la Strasbourg soldat cu cinci morti, printre care un polonez,…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, a afirmat ca Franta nu va beneficia de un tratament preferential, in raport cu Italia, in cazul unui derapaj al deficitului bugetar ca urmare a masurilor adoptate in ultimele zile in incercarea de a calma "Vestele galbene", informeaza…

- “Este o catastrofa pentru comert, o catastrofa pentru economia noastra”, le-a spus ministrul jurnalistilor in timpul unei vizite facute comerciantilor la Paris, relateaza Agerpres. La o saptamana dupa imaginile siderante ale violentelor in plin Paris care au facut inconjurul lumii si in pofida numeroaselor…

- Administratia de la Paris condamna dur testarea rachetei cu raza medie de actiune din Iran, catalogand activitatea Iranului drept provocatoare si destabilizatoare, au transmis luni reprezentantii Ministerului de Externe din Franta, citati de Reuters.

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…

- Ministrul de externe francez Jean Yves Le Drian a declarat luni ca, potrivit informatiilor sale, Franta nu se afla in posesia unor inregistrari legate de asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi, contrazicand astfel afirmatiile facute de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca a avut luni o discuție cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care i-a transmis ca oficialii Comisiei Europene au preocupari cu privire la depașirea țintei de 3% a deficitului bugetar."Ieri am avut o discuție directa cu domnul…