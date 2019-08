Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, a declarat, în cadrul unui interviu acordat agenției ruse TASS, ca Republica Moldova își dorește normalizarea relațiilor cu Rusia, scrie Mediafax. „S-au acumulat foarte multe lucruri negative în relațiile ruso-moldovene în…

- Rusia și-a reafirmat angajamentul fața de Venezuela, în timp ce statul din America latina a s-a confruntat cu eforturi americane de eliminare a guvernului și a fost dezvaluit faptul ca au existat mai multe discuții secrete cu Washingtonul, scrie Newsweek. Ministrul rus de Externe, Sergey…

- Modalitatile concrete de intensificare si aprofundare a relatiilor moldo-romane, precum si actiunile planificate pentru realizarea proiectelor bilaterale de interes comun, vor fi discutate de catre ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, in cadrul reuniunii Grupului de lucru…

- Moscova are mari dubii ca, in viitorul apropiat, s-ar putea produce o imbunatatire a relatiilor intre Rusia si SUA, si-a manifestat scepticismul ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu acordat saptamanalului 'Argumenti i fakti', citat miercuri de agentia de presa Interfax.…

- Reprezentanții Ambasadei Ucrainei la Chișinau condamna votul deputatului PPDA, Andrei Nastase si a socialistului Vlad Batrîncea prin care au ajutat Moscova sa-și recapete, dupa cinci ani, dreptul de vot în cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Misiunea diplomatica a reactionat,…

- Ministrul de Externe de la Chisinau. Nicolae Popescu, a solicitat Guvernului Statelor Unite ale Americii un nou program de asistenta pentru Republica Moldova prin intermediul Corporatiei Provocarile Mileniului

- Intrebat intr-o conferinta de presa de ce si-a numit o ruda intr-o functie atat de importanta, in conditiile in care discursul electoral al aliantei ACUM sanctiona tocmai politica de cumetrie promovata de partidul controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc, Andrei Nastase a refuzat sa raspunda. Si noul…

- Rusia a salutat formarea noului guvern in Republica Moldova si s-a declarat deschisa cooperarii cu acesta Rusia saluta formarea noului guvern in Republica Moldova si se declara deschisa cooperarii cu acesta in vederea restabilirii unor relatii bilaterale reciproc avantajoase, anunta un comunicat al…