- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, și-a anunțat luni seara demisia, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de Instagram, relateaza BBC și Reuters. „Imi cer iertare pentru toate deficiențele din ultimii ani, din perioada in care am fost ministru de Externe. Le mulțumesc…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, artizan al acordului international privind programul nuclear al Republicii Islamice incheiat in 2015, a anuntat luni seara pe Instagram ca demisioneaza din functie, relateaza AFP. "Imi cer scuze ca nu mai pot continua in functie si pentru toate greselile…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a acuzat Israelul ca doreste razboi si a avertizat ca acest comportament, dar si cel al Statelor Unite, creste sansele unui conflict in regiune, scrie Reuters.

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat duminica ca Israelul cauta razboiul si ca modul in care Israelul si SUA actioneaza face ca perspectiva unui razboi sa fie ridicata, relateaza Reuters. "Cu siguranta, unii cauta razboiul... Israelul", a declarat Mohammad Javad…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina "dictatori, calai si extremisti" in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, informeaza…

- Statele Unite ale Americii incalca de multi ani Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea sistemelor balistice in Romania, acuza Administratia Vladimir Putin, afirmand ca Washingtonul a amplasat si arme atomice in tari aliate in cadrul NATO.Ministrul rus de Externe, Serghei…

- Ministrul de Externe al Iranului, Javad Zarif, a criticat vineri Statele Unite pentru anunțul de retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), declarand ca acordurile incheiate cu Statele Unite „nu merita cerneala”, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Administrația Trump a…

- Ministrul de Externe iranian, Javad Zarif, a respins joi acuzațiile facute de Statele Unite, conform carora Iranul ar trebui sa inceteze activitațile balistice și spațiale, motivand ca acestea nu incalca nicio rezoluție a Organizației Națiunilor Unite, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Faptul…