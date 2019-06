Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Mohammad Javad Zarif a declarat luni ca Iranul nu urmareste sa detina arme nucleare, interdictie anuntata printr-un edict de liderul suprem iranian, acuzand totodata Washingtonul ca aduce prejudicii poporului sau si provoaca tensiuni regionale, informeaza AFP si Reuters.…

- ''Presa Fake News au publicat ca de obicei o informatie falsa, fara nici o cunostinta (pe aceasta tema, nota red.agentiei) potrivit careia SUA incearca sa angajeze negocieri cu Iranul'', a scris Trump pe Twitter. ''Aceasta informatie este falsa'', a adaugat miliardarul, fara sa para clar la ce publicatie…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat sambata ca nu crede ca un razboi va izbucni in regiune, deoarece Teheranul nu vrea un conflict si nicio tara nu-si face "iluzia ca ar putea infrunta Iranul", a relatat agentia de presa publica IRNA, citata de Reuters. Tensiunile…

- „Un portavion care are cel putin 40-50 de avioane si 6.000 de soldati reprezenta o amenintare serioasa pentru noi in trecut insa acum ... amenintarile s-au transformat in oportunitati", a afirmat Hajizadeh. El a adaugat: „Daca americanii fac o miscare, ii vom lovi frontal". Ministrul de Externe…

- Prezenta militara a Statelor Unite in Golf obisnuia sa fie o amenintare insa acum este o oportunitate, considera Amirali Hajizadeh, un comandant senior al Gardienilor Revolutiei din Iran, relateaza Reuters, potrivit news.ro.„Un portavion care are cel putin 40-50 de avioane si 6.000 de soldati…

- Ieșirea din tratatul nuclear este una dintre ”numeroasele opțiuni” ale Iranului dupa ce Statele Unite au înasprit sancțiunile la adresa teheranului, a declarat duminica ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif, transmite Reuters. Declarația vine dupa ce Washingtonul…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif nu crede ca presedintele american Donald Trump doreste un razboi cu Iranul, dar considera ca acesta ar putea fi ademenit intr-un conflict, conform unui interviu acordat Reuters miercuri, la sediul misiunii Iranului la ONU din New York. "Nu cred ca vrea…

- Ministrul de Externe al Iranului susține ca sancțiunile impuse de administrația Trump anul trecut au încetinit eforturile ajutoarelor din zonele lovite de inundații, în care aproape 60 de oameni au murit pâna acum, potrivit AP News. Mohammad Javad Zarif a postat luni pe Twitter…