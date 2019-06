Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif l-a acuzat pe John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Statelor Unite Donald Trump, de complot pentru a porni un razboi impotriva Iranului, marti intr-o postare pe Twitter, citata de Reuters. "Vreau sa stiu de ce cei cu dovezi…

- Joi, cu prilejul unei intalniri cu presedintele american Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat ca 'trebuie sa deschidem noi negocieri' cu Teheran pentru a asigura 'pacea in regiune'. 'Vrem sa fim siguri ca ei nu obtin arma nucleara', a afirmat Macron, notand ca 'aveam un instrument pana in 2025',…

- Ministrul de externe Mohammad Javad Zarif a declarat luni ca Iranul nu urmareste sa detina arme nucleare, interdictie anuntata printr-un edict de liderul suprem iranian, acuzand totodata Washingtonul ca aduce prejudicii poporului sau si provoaca tensiuni regionale, informeaza AFP si Reuters.…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat sambata ca nu crede ca un razboi va izbucni in regiune, deoarece Teheranul nu vrea un conflict si nicio tara nu-si face "iluzia ca ar putea infrunta Iranul", a relatat agentia de presa publica IRNA, citata de Reuters. Tensiunile…

- „Un portavion care are cel putin 40-50 de avioane si 6.000 de soldati reprezenta o amenintare serioasa pentru noi in trecut insa acum ... amenintarile s-au transformat in oportunitati", a afirmat Hajizadeh. El a adaugat: „Daca americanii fac o miscare, ii vom lovi frontal". Ministrul de Externe…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif nu crede ca presedintele american Donald Trump doreste un razboi cu Iranul, dar considera ca acesta ar putea fi ademenit intr-un conflict, conform unui interviu acordat Reuters miercuri, la sediul misiunii Iranului la ONU din New York. "Nu cred ca vrea…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a avertizat miercuri SUA ca vor exista 'consecinte' daca Washingtonul incearca sa interzica accesul Iranului la stramtoarea strategica Ormuz, transmit AFP si Xinhua.Citește și: Ieșire-fulger a lui Rareș Bogdan: ‘Lasați-va de manipulari’…

- Ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif i-a cerut luni presedintelui tarii sa plaseze fortele americane care opereaza in Orientul Mijlociu, in Asia Centrala si in Cornul Africii pe lista gruparilor considerate teroriste de catre Iran, informeaza AFP. Zarif i-a scris…