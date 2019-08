Ministrul de externe iranian avertizează SUA că Teheranul poate acţiona imprevizibil ''Imprevizibilitatea reciproca va conduce la haos. Presedintele Trump nu se poate astepta ca el sa fie imprevizibil, iar altii sa fie previzibili'', a spus Zarif intr-un discurs rostit la Institutul pentru studii internationale privind pacea de la Stockholm (SIPRI).



''Arabii din Golf nu pot realiza securitate in regiune prin cheltuirea a miliarde de dolari pentru achizitionarea de arme occidentale. Nicio prezenta militara straina in Golf nu poate impiedica insecuritatea'', a adaugat oficialul iranian.



Washingtonul incearca sa puna bazele unei coalitii internationale in Golf… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situatii de criza precum cea din Ucraina, Coreea de Nord, Golful Persic ori Kashmir evidentiaza instabilitatea generata de politica externa imprevizibila a Administratiei Donald Trump, care genereaza confuzie atât în rândul aliatilor, cât si al adversarilor, comenteaza cotidianul…

- Vasul Happiness 1 "a fost eliberat in urma negocierilor si se indreapta catre Golful Persic", a afirmat ministrul iranian al transporturilor, Mohammad Eslami, citat de agentia oficiala de presa Irna. Agentia oficiala a Ministerul iranian al Petrolului a explicat ca petrolierul iranian a fost…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a promis duminica Iranului "izolare si sanctiuni mai multe" dupa ce Teheranul a confirmat ca Republica Islamica a inceput sa imbogateasca uraniu la un nivel interzis, in pofida dezacordului comunitatii internationale, relateaza AFP. "Ultimele evolutii…

- Situația deosebit de incordata dintre SUA și Iran a inregistrat un nou episod care risca sa „inflameze” și mai mult scandalul. Iranul a fost acuzat de SUA ca a atacat mai multe petroliere și ca a doborat po drona americana. Donald Trump s-a gandit la represalii imediate, dar a renunțat in ultimul moment…

- Rusia a acuzat vineri SUA de exacerbarea deliberata a tensiunilor periculoase in jurul Iranului si ca duc situatia in prag de razboi, informeaza Reuters, citand agentia de presa rusa RIA Novosti. Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a invitat Washingtonul sa cantareasca posibilele…

- Drona 'a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine nordica si 57°02'25'' longitudine estica, se precizeaza in postarea sefului diplomatiei iraniene. "Am gasit bucati ale dronei americane in apele NOASTRE teritoriale, in locul in care a fost doborata", a…

- Teheranul a anuntat ca a doborat o drona americana in spatiul sau aerian, acesta fiind cel mai recent episod din spirala tensiunilor dintre SUA si Iran. Trump ''a esuat'' in incercarea de a proteja ''doua interese vitale ale Americii in Orientul Mijlociu, care sunt impiedicarea Iranului sa…

- Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif a denuntat sambata trimiterea unor intariri americane in Orientul Mijlociu, pe care le-a catalogat drept o ”amenintare” la adresa pacii regionale, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa Irna, relateaza AFP potrivit news.roPresedintele…