Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat joi ca doreste sa demonstreze ca si o femeie poate sa se ridice cu succes la inaltimea functiei, aratand ca a existat un "context care a favorizat numirea sa" si ca a contat ca se intelege cu premierul Viorica Dancila. "Sunt cu atat…

- Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite in Romania a vorbit la Festivalul de Film si Istorii Rasnov despre nevoia pe care o are țara noastra de infrastructura, incepand de la autostrazi pana la caile ferate. Diplomatul american a marturisit ca i se pare "uimitor" cat de plin de viata este Brasovul in…

- Vineri, 19 iulie, pe scena amenajata in Gradina Cetatii Rasnov, trupa byron va deschide in mod oficial, de la ora 20:00, al 11-lea Festival de Film si Istorii Rasnov (FFIR). Concertul lui Dan Byron & co va fi urmat de proiectia filmului rusesc "Leto / O vara rock'n'roll", productie 2018, regizata de…

- "In orice caz vom avea un comisar" Ministrul de externe Teodor Meleșcanu. Foto: Agerpres. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat joi ca este greu de crezut ca România va reusi sa detina si pentru a treia oara în cadrul Comisiei Europene un portofoliu care sa…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat joi ca este greu de crezut ca Romania va reusi sa detina si pentru a treia oara in cadrul Comisiei Europene un portofoliu care sa gestioneze "foarte multe proiecte si fonduri foarte importante", dupa ce a detinut deja consecutiv doua astfel…

- David Saranga a precizat ca relațiile au devenit și mai bune in ultimul timp. ”Romania este un aliat, partener strategic pentru Israel. Guvernul roman și cel israelian au o relație foarte buna”, a spus Saranga la TVR. Acesta a precizat ca Israelul poate constitui un exemplu pentru Romania…

- Eleva Irina Novac a primit, marti, premiul Premiul "Femei Curajoase 2019" de la Ambasada SUA la Bucuresti. Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, i-a inmanat Irinei Novac si celorlalte femei nominalizate la acest premiu cate o distinctie, in cadrul unei ceremonii. Klemm a spus ca fiecare dintre aceste…

- "Am avut o intrevedere foarte buna astazi cu E.S. domnul Sam Brownback, ambasador al SUA pentru libertatea religioasa internaționala, aflat in vizita in Romania. Cu acest prilej am reiterat angajamentul prim-ministrului Viorica Dancila și al Guvernului PSD-ALDE pentru aprofundarea tuturor dimensiunilor…