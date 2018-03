Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Greciei, Nikos Kotzias, a primit o scrisoare de amenintare care continea un glont, scrie Reuters, amintind ca oficialul elen este implicat in negocieri cu Macedonia pe tema numelui acestei tari. Nikos Kotzias a primit mai multe scrisori si telefoane de amenintare in ultimele…

- O scrisoare de amenintare care continea un glont i-a fost trimisa ministrului de externe grec Nikos Kotzias, angajat in negocierile cu Skopje pentru o solutionare a disputei bilaterale privind numele Macedoniei, relateaza sambata Reuters. In ultimele luni, ministrul Nikos Kotzias a mai primit scrisori…

- Noi proteste au fost organizate in Macedonia impotriva schimbarii numelui fostului stat iugoslav. Manifestantii s-au adunat in piata princiala a capitalei Skopje, langa statuia conducatorului Alexandru cel Mare.Evica Stojanova-Kamberova, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat…

- O țara din Europa iși va schimba numele. Macedonia, caci despre ea este vorba, a propus patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev,…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat Reuters. Cele două state îşi dispută numele “Macedonia”, Grecia susţinând…

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- Macedonia a propus marti patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev. Skopje si Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters.Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de…

- Macedonia este mai aproape decat oricand de a rezolva disputa pe care o are cu Grecia privind denumirea fostului stat iugoslav, care impiedica ambitia acesteia de a adera la Uniunea Europeana si NATO, a declarat, miercuri, cancelarul german Angela Merkel, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Macedonia se asteapta sa ajunga la un compromis in vechea disputa cu Grecia legata de dreptul de folosire a unor nume istorice pana la summitul NATO din iulie, a declarat luni premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat postului de radio austriac ORF, relateaza Reuters. Cele doua state…

- Uniunea Europeana este "foarte increzatoare" in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza news.ro, citand AFP. Negocierile s-au intensificat, in…

- Intalnire intre ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și omologul sau elen, Georgios Katrougalos: „Romania și Grecia sunt angajate in efortul comun pentru o Europa unita și coeziva, care funcționeaza in interesul cetațenilor“ Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Uniunea Europeana este ”foarte increzatoare” in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza AFP. Negocierile s-au intensificat, in ultimele luni,…

- Intr-un gest conciliator, fosta republica iugoslava a schimbat numele celui mai mare aeroport in Aeroportul International Skopje si pe cel al celei mai importante autostrazi in Autostrada Prieteniei, renuntand la denumirea de Alexandru cel Mare. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia',…

- Sute de mii de persoane au manifestat duminica la Atena pentru a cere guvernului elen sa nu accepte folosirea termenului de "Macedonia" in nicio posibila intelegere cu Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FYROM), informeaza EFE. Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat…

- Aproape un milion de greci s-au adunat, duminica, in fata Parlamentului din Atena pentru a protesta fata de folosirea termenului Macedonia in orice intelegere posibila pe care guvernul o va face cu Fosta Republica Iugoslava, relateaza presa internationala.

- Negocierile dintre Atena si Skopje asupra viitoarei denumiri a Republicii Macedonia au inflamat in ultimele zile climatul politic din Grecia, unde guvernul actual de stanga acuza opozitia de dreapta ca vrea sa se plaseze in fruntea manifestatiei programate pentru duminica la Atena, relateaza AFP.

- Grecia a lansat o investigatie dupa ce ministrul sau de externe, Nikos Kotzias, a primit o scrisoare de la surse necunoscute în care sunt amenintati el si familia lui în legatura cu eforturile de solutionare a disputei în legatura cu viitoarea denumire a fostei republici Macedonia,…

- Guvernul grec a comunicat ca Republica Macedonia ar trebui sa adopte un nume "intraductibil" care ar permite solutionarea disputei intre cele doua tari, deoarece Atena considera ca numele Macedonia implica o revendicare teritoriala ce vizeaza regiunea omonima din nordul Greciei.

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP."Guvernul nostru va schimba…

- Eurogrupul a salutat progresele inregistrate de Grecia in implementarea reformelor, apreciind ca tara este in grafic pentru a iesi din ultimul acord de asistenta, care se incheie in august 2018, si de a se finanta de pe pietele de obligatiuni."Avem niste vesti bune", a afirmat noul sef…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de „Macedonia” de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei vechi dispute dintre…

- Apelul la manifestatie a fost lansat de grupari nationaliste, dintre care multe de extrema-dreapta, precum si de partidul neonazist Zori Aurii, de preoti si de delegatii din diaspora. Adunarea, la care unii membri au venit imbracati in costume traditionale sau antice, s-a desfasurat pe o larga…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat el,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi Macedonia sa-si reglementeze diferendul cu Grecia care opune cele doua tari de peste 25 de ani si care nu i-a permis pana acum aderarea la Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP. "Consider incurajatoare recentele progrese si va…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a facut apel vineri la biserica ortodoxa din tara sa sa dea dovada de retinere in privinta numelui Macedoniei, care face obiectul unor negocieri intre Atena si Skopje. "Sper ca veti contribui (...) astfel incat Grecia (...) sa faca fata cu succes acestei probleme…

- "Ne angajam sa gasim o solutie in urmatoarele sase luni. Anul 2018 va fi unul de aur care va reprezenta o oportunitate pentru tara mea sa progreseze in integrarea Euro-Atlantica", a declarat Bujar Osmani, vicepremierul Macedoniei pentru Afaceri Europene, in timpul vizitei la Atena.Guvernul…

- Prim-ministrul Republicii Macedonia vrea sa schimbe numele actual al țarii, din cauza conflictului cu autoritațile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre sugestiile luate in calcul pentru noua denumire a statului se numara: „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau „Macedonia Vardarska”, dupa…

- Bulgaria a recunoscut statul cu capitala la Skopje drept Macedonia, dar a optat ca pe durata presedintiei bulgare a UE, pana la sfarsitul lunii iunie, sa utilizeze denumirea temporara de "FRI Macedonia", sub care a fost recunoscut oficial statul de catre UE. (in lipsa unui nume acceptabil de catre Grecia…

- Grecia si Macedonia au fost de acord, marti, sa redeschida discutiile pentru a rezolva disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, pe care Atena il considera drept o revendicare teritoriala ce vizeaza o regiune omonima aflata in nordul statului grec, informeaza Politico.eu.

- Guvernul macedonean a indicat marti ca spera intr-o ''propunere specifica'' a ONU pe 19 ianuarie pentru solutionarea disputei dintre Atena si Skopje privind viitoarea denumire pentru fosta republica iugoslava Macedonia, in legatura cu care cele doua capitale au relansat dezbaterea, relateaza AFP.Data…

- ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat Tsipras televiziunii elene de stat TV ERT, adaugand ca un acord ar fi in avantajul ambelor tari din regiune.Premierul macedonean Zoran Zaev a declarat duminica la o televiziune locala ca este gata sa se intalneasca cu conducerea…

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Grecia doreste sa solutioneze anul acesta disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, a transmis ministerul de Externe de la Atena, evolutie ce ar putea permite aderarea acestei tari la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia. „Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat…