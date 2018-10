Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat sambata ca va retrage SUA din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF) din cauza ca Rusia a incalcat acordul. Anunțul președintelui american reprezinta un pas periculos, care va fi condamnat cu siguranța de comunitatea internaționala,…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a avertizat Rusia ca va suporta consecințele pentru acțiunile sale de a intimida Marea Britanie și daca va continua sa ignore regulile internaționale, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Marea Britanie a acuzat doi cetațeni ruși…

- Situatia privind migratia in Grecia poate fi descrisa "oricum, mai putin drept una satisfacatoare", a declarat joi, inainte de a intreprinde o vizita la Atena, ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, in timp ce mii de exilati din Turcia continua sa soseasca, izolati apoi in conditii sordide,…

- Ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, a spus vineri ca Marea Britanie folosește cazul otravirii fostului agent secret Serghei Skripal pentru a-și atrage sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexitul izoleaza Londra, relateaza Reuters.

- Canada si Germania ar trebui sa isi uneasca fortele ca parte a unei "aliante multilaterale" pentru a contracara forte disruptive precum presedintele american Donald Trump, Rusia si Arabia Saudita, a declarat luni ministrul german de externe, Heiko Maas, potrivit dpa, scrie Agerpres. Maas, membru…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, este de parere ca Europa trebuie sa infiinteze sisteme de plata independente de SUA daca doreste sa salveze acordul privind programul nuclear iranian, incheiat intre Teheran si marile puteri ale lumii si care a fost abandonat de catre presedintele american…

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…