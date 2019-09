Stiri pe aceeasi tema

- "Ei spun ca vor sa propuna alte solutii, aranjamente alternative pentru a asigura retragerea (...) Nu le-am vazut, deci este nu, nu vom reincepe odata la fiecare trei luni. Autoritatile britanice sa ne spuna drumul", a adaugat el. Parlamentul britanic a adoptat in aceasta saptamana o propunere…

- Ministrul britanic de finante Sajid Javid a declarat duminica ca prim-ministrul Boris Johnson nu va cere o amanare a Brexitului la summitul UE de luna viitoare, ci in schimb va incerca sa obtina un acord pentru o iesire ordonata a Marii Britanii din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Inainte de toate,…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut convocarea alegerilor anticipate pentru data de 15 octombrie daca, asa cum este de asteptat, parlamentul de la Londra va adopta legea care-l va impiedica pe seful executivului sa decida un Brexit fara acord, relateaza agentiile Reuters si DPA, potrivit Agerpres.Actul…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut convocarea alegerilor anticipate pentru data de 15 octombrie daca, asa cum este de asteptat, parlamentul de la Londra va adopta legea care-l va impiedica pe seful executivului sa decida un Brexit fara acord, relateaza agentiile Reuters si DPA. Actul…

- Marea Britanie a avertizat luni UE ca trebuie sa-si schimbe pozitia 'incapatanata' asupra Brexitului pentru a evita o iesire a Regatului Unit fara acord. Ministrul de externe britanic Dominic Raab a insistat că el doreşte un acord, însă UE trebuie să-şi schimbe…

- El si-a amintit momentele tensionate din capitala Republicii Moldova, dupa ce guvernul din care face parte a fost investit. "Eu am avut o experienta foarte interesanta, de mai multe zile (...) eu nu aveam acces in Ministerul de Externe, in care erau cateva zeci de persoane, vreo 20 sportivi…

- Potrivit tabloidului britanic, fostul sef al diplomatiei britanice, in prezent favorit la postul de prim-ministru, a declarat ca francezii se comporta ca niste ''prostanaci'' in privinta Brexitului, comentariu care urma sa apara intr-un documentar al BBC. Ministerul de Externe britanic a cerut…

- Guvernul ungar se asteapta de la autoritatile romane sa readuca cimitirul militar din Valea Uzului ''la starea sa initiala'', a declarat marti in Parlamentul de la Budapesta ministrul ungar de externe Peter Sz...