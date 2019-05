Ministrul afacerilor externe din Madagascar, Naina Andriantsitohaina, a declarat pentru “Libertatea”, ca fugarul Radu Mazare nu a evadat, fiind in continuare in custodia autoritaților malgașe. “Nu e adevarat ca Radu Mazare a evadat!”, a spus Andriantsitohaina. “Cetațeanul roman e in custodia noastra”, a mai adaugat șeful diplomației din Madagascar. Declarația lui Naina Andriantsitohaina vine dupa The post Ministrul de externe din Madagascar: Radu Mazare nu a evadat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .