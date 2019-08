Ministrul de externe Didier Reynders, propunerea Belgiei pentru postul de comisar european

Reynders (61 de ani) este un liberal francofon, membru al Miscarii Reformatoare, partid din care face parte si premierul belgian Charles Michel. El a fost ministru al finantelor in perioada 1999-2011.



In cazul in care candidatura sa va fi aprobata de presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si de Parlamentul European, atunci Miscarea Reformatoare - al patrulea partid ca marime din Belgia - va detine doua pozitii importante la nivelul Uniunii Europene, dupa ce la inceputul lui iulie sefii de stat sau de guvern din UE l-au ales pe Charles Michel drept viitor presedinte…