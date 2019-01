Stiri pe aceeasi tema

- "Noi sprijinim adunarea naționala, parlamentul venezuelean pentru ca este o instituție democratic aleasa și ale carei puteri trebuie restaurate și respectate. Din punctul nostru de vedere, drepturile civile, libertatea și siguranța tuturor membrilor adunarii naționale, inclusiv ale președintelui…

- Teodor Meleșcanu anunța ca Romania susține ideea unor alegeri prezidențiale anticipate in Venezuela, mentionand ca UE urmeaza sa adopte o pozitie unitara in acest sens.„Noi sprijinim adunarea naționala, parlamentul venezuelean pentru ca este o instituție democratic aleasa și ale carei puteri…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a avut parte de un dialog mai dur cu o jurnalista a BBC, in conditiile in care aceasta a insistat cu intrebari despre amnistia si gratierea care ar putea fi date de Guvernul Dancila, precum si de semnalul pe care il da Romania in prezent, exact la…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat ca i-a trimis ambasadorului Germaniei la București o scrisoare de protest dupa ce un oficial neamț a afirmat ca Guvernul PSD ALDE nu are credibilitate și ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa reprezinte România pe

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri seara ca i-a trimis ambasadorului Germaniei la București o scrisoare de protest dupa ce un oficial neamț a spus ca Guvernul nu are credibilitate și ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa reprezinte Romania pe perioada celor șase luni…

- Majoritatea guvernamentala PSD-ALDE a reacționat pe doua tonalitați total opuse la declarațiile președintelui Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker, care a spus ca guvernul de la Bucuresti nu a inteles pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE. Daca ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu,…

- Intrebat daca e ingrijorat in privinta situatiei romanilor din Marea Britanie, in cazul unui "Brexit greu", Melescanu a declarat: "Daca va fi o iesire grea, va trebui sa discutam. Sunt peste 400.000 de romani care traiesc in Marea Britanie, nu sunt turisti, ei contribuie direct la bunastarea si dezvoltarea…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, i-a asigurat miercuri pe ambasadorii statelor membre UE la Bucuresti ca Romania este pregatita de preluarea Presedintiei Consiliului UE, in cadrul unui dejun de lucru organizat de Ambasada Republicii Austria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei…