- Liderul eurodeputaților social-democrați romani, Viorica Dancila, condamna comportamentul extremiștilor maghiari din Mișcarea ”64 de Comitate”, care au acoperit emblema ambasadei Romaniei din Budapesta cu un steag al Ținutului Secuiesc.Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT in scandalul…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- "In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar - intelegem drepturile tuturor oamenilor din tarile Uniunii Europene sa se exprime public, insa, in acelasi timp, vom solicita adoptarea unor masuri de securitate…

- "Vreau sa nuantez o declaratie pe care am facut-o miercuri si care a fost gresit inteleasa. Imi mentin foarte clar pozitia ca roman ca nu este negociabila sub nicio forma, nici macar amiabila, integritatea teritoriala a Romaniei, nu se poate vorbi despre autonomia unei bucati din Romania. Cand m-am…

- Pe masura ce se apropie alegerile parlamentare din Ungaria, se inmultesc si actiunile provocatoare la adresa Romanei. In noaptea de 12 spre 13 ianuarie, extremisti unguri din Miscarea Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei tarii noastre de la Budapesta cu steagul secuiesc. Ieri,…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizari dupa ce ambasadorul roman la Budapesta a fost convocat de catre autoritațile ungare. ”Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag atentia asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale din tara noastra pentru asigurarea…

- Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, in urma afirmațiilor facute de premierul Mihai Tudose cu privire la autonomia Ținutului Secuiesc. Ministrul de externe Peter Szijjarto a considerat inacceptabila aceasta formulare a oficialului…

- Ministerul de Externe raspunde criticilor aduse de Ungaria premierului Mihai Tudose dupa declarațiile privind Ținutul Secuiesc. „Declarațiile atrag atenția asupra responsabilitații autoritaților romane și nu sunt nici anti maghiare, nu au nici valențe etnice,” scrie in comunicatul eliberat de MAE.

- Odata ce ambasadorul roman in capitala Ungariei a fost convocat de reprezentantii Ministerului de Externe de la Budapesta, pe fondul afirmatiilor sefului Guvernului roman in privinta autonomiei Tinutului Secuiesc, oficialii din MAE au reactionat. Reprezentantii Ministerului condus de Teodor Melescanu…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, considera ca declaratia premierului Mihai Tudose privind autonomia Tinutului Secuiesc este absolut inacceptabila, nedemna de valorile europene si de secolul XXI. El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la criticile venite de la Budapesta in urma declarațiilor facute de premierul Mihai Tudose. MAE atrage atenția asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale pentru asigurarea respectarii legii și subliniaza contextul in care au loc discuțiile…

- Reacția dura a MAE, dupa convocarea ambasadorului roman de la Budapesta. Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca , a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Ungaria , dupa declarația facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Ținutul Secuiesc și autonomie. Joi, 11 ianuarie, premierul…

- Iata mesajul MAE: Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de mesajele transmise de autoritatile de la Budapesta in contextul convocarii ambasadorului roman la Budapesta, la data de 12 ianuarie a.c. si face urmatoarele precizari: Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Recentele declaratii facute…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria in urma declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate inacceptabile, potrivit Digi 24. Premierul Mihai Tudose a vorbit miercuri la Realitatea TV despre rezolutia privind autonomia…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina. Scoala, in care invata aproximativ 200 de copii romani,…

- „Un subiect important aflat pe agenda a fost aderarea tarii noastre la Schengen si de ce acest lucru trebuie sa fie un element de interes pentru Olanda. Romania respecta de multi ani toate criteriile pentru a adera la spatiul Schengen. Este timpul sa fim clari si sa cerem partenerilor nostri sa respecte…

- Teatrul independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a sustinut, in anul 2017, 86 de reprezentatii și 169 evenimente culturale, educaționale, sociale și comunitare, pentru 11.300 participanți și spectatori, arata datele prezentate de managerul trupei, regizorul Fazakas Misi. Potrivit acestuia, anul trecut,…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Ungaria indeamna Uniunea Europeana sa urgenteze discutiile privind aderarea Muntenegrului la Blocul comunitar, a declarat, marti, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza Mediafax, citand agentia MTI. “Ungaria ar dori...

- În urma cu doua saptamîni, la Budapesta a avut loc întîlnirea șefului guvernului chinez cu cei ai țarilor din Europa de Est. Premierul nostru nu a fost prezent - cel mai probabil nu a fost invitat, deși România se afla evident în estul Europei. …

- Ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu, a subliniat ca poziția României în cazul procesului de pace din Orientul Mijlociu este un împotriva masurilor unilaterale care ar putea avea un impact negativ asupra

- Ungaria reprezinta "cel mai loial stat european" pentru Germania, dupa cele 800 de milioane de euro pe care regimul de la Budapesta le-a cheltuit pentru protectia frontierelor, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni seara, la Romania TV ca a fost aprobata cererea PSD de organizare a mitingului de duminica. Ministrul sustine ca nu este un miting pro-PSD, ci un miting de protest fata de abuzuri. De asemenea, aceasta a adaugat ca pe 9 decembrie, la aceeasi ora, vor avea loc mitinguri…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…

- Bucureștiul este singura capitala europeana care nu este legata prin autostrada de niciun alt oraș important de pe continent. Și legaturile feroviare lasa de dorit. Din București pleaca trei autostrazi, însa toate trei se opresc dupa maximum 225 km, cât are cea spre Constanța (Autostrada…

- Luni, Peter Szijjarto se va intalni la Budapesta cu premierul chinez Li Keqiang, in timpul summitului "16+1" China - Europa Centrala si de Est, la care participa peste 1.000 de oameni de afaceri.Potrivit datelor prezentate de catre guvernul ungar aferente primelor opt luni din 2017, exporturile…

- Ionel Danciulescu, managerul lui Dinamo, a dezvaluit care sunt planurile pe termen scurt ale lui Adam Nemec. Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, atacantul slovac nu se grabeste sa ia o decizie, ci vrea ca, in iarna, cand va intra in ultimele sase luni de contract cu echipa din Stefan cel Mare,…

- Moment ilar petrecut la finala Cupei Davis dintre Franta si Belgia, disputata la Lille in acest weekend. Laura Flessel, ministrul francez al sportului, si-a felicitat conationalii pentru victorie prea devreme, crezand ca meciul de dublu s-a incheiat dupa setul al treilea. Laura Flessel,…

- Trei cetateni romani au decedat in Ungaria in urma unui accident petrecut la circa 140 de kilometri de granita cu Romania. Victimele se aflau intr-un microbuz care circula pe ruta Oradea – Budapesta, potrivit TVR. Accidentul s-a petrecut sambata dimineata. Potrivit presei maghiare, soferul microbuzului…

- Romania, ca țara care s-a aflat de partea Irakului in lupta anti-Daesh, "are tot dreptul" sa participe la reconstrucția acestei țari, a afirmat, joi, ministrul irakian de Externe, Ibrahim Al-Eshaiker Al-Jaafari, in cadrul unei declarații comune de presa cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu.…

- Szijjarto a declarat ca este 'in interesul securitații Europei și al Ungariei sa opreasca un val de sute de mii de migranți din Myanmar'. 'Din acest motiv, Ungaria sprijina eforturile Myanmarului de a depași situația actuala', a afirmat el prin telefon pentru MTI, adaugand ca Budapesta susține…

- La conferinta de presa de dupa jocul pe care echipa sa, Viitorul, l-a incheiat nedecis, 0-0 pe terenul formatiei FC Voluntari, Gica Hagi a tinut sa laude Guvernul de la Budapesta pentru felul in care sustine sportul in Ungaria! „Regele” nu si-a ascuns dezamagirea si mahnirea fata de felul in care autoritatile…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a recunoscut luni ca secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a venit la București pentru a se interesa de achizitia rachetelor Patriot.„(...) M-a intrebat cum a fost cu cvorumul, saptamana trecuta, si i-am spus ca sunt probleme de cvorum, din cand…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, la Radio Timișoara Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, în studioul Radio Timișoara. Foto: Radio Timișoara Excelența sa Hans Klemm, Ambasadorul SUA în România, a fost astazi în studioul Radio Timișoara. Felicia Ristea…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit marti cu presedintele Parlamentului din Muntenegru, Ivan Brajovic, informeaza un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, ministrul Teodor Melescanu a transmis felicitari presedintelui Parlamentului muntenegrean pentru succesul inregistrat…

- In cadrul actiunilor comemorative s-au rostit discursuri despre semnificatia zilei si au avut loc depuneri de coroane de flori, in doua puncte din oras - Obeliscul 1956 si statuia 'Gloria Victis', din fata consulatului general al Ungariei la Miercurea Ciuc. Printre participantii la manifestari…

- Chiar in ziua celui de-al șaselea Forum anual al strategiei europene pentru regiunea Dunarii organizat la Budapesta, in sedinta coalitiei de guvernare din Romania s-a discutat desemnarea unui secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene pentru a coordona Strategia Dunarii.…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, aflat marti in vizita in orasul sarb Subotica (Vojvodina), a afirmat ca, dintre toate tarile vecine, Serbia este cea cu care Ungaria are cele mai bune relatii diplomatice si comerciale, relateaza agentia MTI.Potrivit lui Szijjarto, care detine si…