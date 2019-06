Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca de pregatirea si organizarea alegerilor din diaspora se ocupa Biroul Electoral Central Articolul Melescanu nu-si asuma haosul de la votul din Diaspora: Ca sa fie foarte clar – organizarea alegerilor revine BEC apare prima data in GAZETA de…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca de pregatirea si organizarea alegerilor din diaspora se ocupa Biroul Electoral Central, iar institutia pe care o conduce nu are decat responsabilitatea de a asigura sprijin logistic, noteaza Mediafax.

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, vine cu noi explicații privind votul din diaspora. Dupa ce i s-a cerut demisia și a fost inițiata și o moțiune la adresa sa, Meleșcanu vine cu detalii privind problemele care au blocat votul din diaspora.Citește și: Sindicaliștii din Poliție au EXPLODAT…

- Liderul ALDE își apara ministrul de Externe și susține ca vina nu-i aparține lui exclusiv. Tariceanu spune nu ministrul e vinovat, nu el stabilește secțiile de vot, ci sunt solicitate de ambasadorii din țarile respective, care au date despre locurile cu cei mai mulți

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, este asteptat pe data de 10 iunie in plenul Camerei Deputatilor, la Ora Guvernului, pentru a explica blocajele inregistrate duminica la votul romanilor din diaspora, transmite Agerpres.roBiroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, in acest sens,…

- Prim ministrul Viorica Dancila a declarat, marti, ca nu este multumita de modul in care s a desfasurat votul in diaspora si a cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiza in acest sens, ea aratand ca cei care au gresit trebuie sa plece acasa, conform Agerpres.ro 39; 39;Nu, nu sunt multumita de votul…

- Avocatul Poporului anunța ca s-a sesizat din oficiu și va cere informatii de la Autoritatea Electorala Permanenta și de la ministerele de Externe și Interne privind modul in care s-a desfașurat votarea in dispora.

- Teodor Meleșcanu și-a cerut scuze, luni, fața de romanii din Diaspora care nu au putut vota la alegerile europarlamentare și referendum din cauze cozilor care s-au format la urne. Ministrul de Externe a anunțat ca a dispus o ancheta in țarile unde au existat astfel de probleme la secțiile de...