Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt: Există 'o mică fereastră' de oportunitate pentru salvarea acordului cu Iranul 'Iranul este inca la cel putin un an de a dezvolta o bomba nucleara', le-a spus Hunt jurnalistilor prezenti la Bruxelles. In opinia ministrului britanic, exista inca 'o mica fereastra (de oportunitate) pentru mentinerea in viata a acordului, 'chiar daca 'aceasta se inchide intr-o oarecare masura'. Reuniunea de la Bruxelles va incerca sa gaseasca modalitati de a convinge SUA si Iranul sa reduca tensiunile dintre ele si sa inceapa un dialog, pe fondul temerilor ca acordul din 2015 este aproape de a se prabusi. 'Pe drum spre Bruxelles pentru discutii urgente privind mijloacele de reducere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

