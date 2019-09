Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat joi ca nu au fost facute progrese semnificative în cadrul negocierilor pentru Brexit, deoarece Marea Britanie nu a venit cu propuneri credibile, relateaza Mediafax citând Reuters. Ministrul irlandez a transmis ca exista o stare…

- "Discutia s-a concentrat indeosebi pe cooperarea romano-britanica in perioada imediat urmatoare, in contextul marcat de evolutiile privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Demnitarul roman a reconfirmat interesul Romaniei pentru o iesire ordonata a Regatului Unit. In context, ministrul…

- Guvernul din Marea Britanie a anuntat, joi, ca va aloca 3,3 milioane de euro pentru programe de asistenta in asa fel incat celor peste un milion de britanici care traiesc in tari ale Uniunii Europene sa le fie protejate drepturile dupa Brexit, informeaza vineri EFE. ''Regatul Unit va parasi UE la 31…

- Comisia Europeana a declarat luni ca Uniunea Europeana este pregatita pentru un Brexit fara acord, avertizand totodata ca Marea Britanie va avea de suferit cel mai mult in urma unui astfel de scenariu, potrivit Reuters.In cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene,…

- Ministrul de externe britanic Dominic Raab a facut joi noi presiuni asupra Uniunii Europene pentru a amenda termenii acordului de Brexit, afirmand ca Bruxellesul va trebui sa-si asume responsabilitatea pentru o iesirea fara acord a Marii Britanii daca nu este pregatit sa accepte compromisuri, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Donald Trump au convenit sa înceapa discuțiile imediat ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat un reprezentant al Downing Street vineri, citat de Reuters.Într-o conversație de vineri, Johnson și Trump și-au exprimat…

- Irlanda va colabora in mod constructiv cu Boris Johnson pentru a rezolva impasul in care se afla Marea Britanie in contextul Brexit, a transmis ministrul de Externe al Irlandei, Simon Coveney, dupa ce Johnson a fost ales marți liderul partidului de guvernamant și premier, potrivit MEDIAFAXs.Citește…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…