- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide…

- Statele Unite incearca sa infiinteze "structuri alternative de autoritate" in Siria, incalcand angajamentele privind respectarea integritatii teritoriale siriene, acuza Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a criticat violent Statele Unite, luni, denuntand pozitia americana asupra marilor dosare internationale - Iran, Siria, Coreea de Nord - si acuzand Washingtonul ca refuza "realitatea unei lumi multipolare", scrie AFP.

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Rusia considera ca declaratiile lui Donald Trump despre acordul nuclear iranian au un efect "extrem de negativ", iar Moscova se va opune oricarei tentative de modificare a intelegerii, a declarat sambata viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a reactionat pe Twitter, dupa ce Donald Trump a afirmat ca vrea corectarea „erorilor teribile“ din acordul nuclear din 2015, el subliniind ca intelegerea nu este renegociabila.

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammas Javad Zarif, a declarat, vineri, ca acordul nuclear semnat in 2015 nu poate fi renegociat, iar decizia Administratiei Donald Trump reprezinta o incercare de a submina aceasta intelegere, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a avut vineri convorbiri telefonice cu omologii sai iranian Javad Zarif si turc Mevlut Cavusoglu în contextul pregatirilor pentru Congresul dialogului national sirian preconizat pentru sfârsitul lunii ianuarie la Soci, relateaza agentia de presa Reuters.…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, se va intalni, joi, cu omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre acordul nuclear semnat in 2015 si despre recentele proteste antiguvernamentale din Iran, informeaza site-ul Politico.eu.

- Rusia si Iranul trebuie sa-si indeplineasca sarcinile si sa impiedice lovituri ale fortelor guvernamentale siriene in provincia Idlib, a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei de presa proguvernamentale Anadolu,…

- Ierusalimul ar trebui sa fie atat capitala statului israelian, cat si a celui palestinian, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, in urma unei intrevederi cu omologul sau palestinian, Riyad al-Malki, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters.&n...

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au polemizat la conferința de presa de la Moscova pe marginea acuzațiilor de amestec a Rusiei in politica interna a statelor din intreaga lume. Ca raspuns la intrebarea unui reporter, Lavrov a declarat ca Rusia a…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov si omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif au reafirmat, luni, printr-o conversatie telefonica, angajamentul celor doua state fata de acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri 'defensive nemiloase' in cazul in care Statele Unite vor impune o blocada navala, masura pe care Phenianul o considera 'un act de razboi', relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agentia KCNA,…

- Statele Unite isi revizuiesc optiunile militare, ce includ si dezvoltarea de noi sisteme de rachete de croaziera cu raza medie de actiune, ca raspuns la incalcarile repetate de catre Rusia a Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), care a permis sa se puna capat 'razboiului rece',…

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzațiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anunțat media de stat iraniene, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți ca Iranul comite ''acțiuni…

- Directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Unite ale Americii recurg la presiuni politice pentru a "atrage" tarile din Balcani in NATO, relateaza luni agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti.In…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Libanul a fost "deturnat" de catre Hezbollah si va putea sa prospere numai daca organizatia siita sustinuta de catre Iran va dezarma, a declarat vineri ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Libanul va supravietui sau va…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sint similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citind agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sint inertiale si, de fapt, sint…

- Incidentele au avut loc vineri in apropierea satului palestinian Qusra, situat in Cisiordania. Palestinieni au atacat cu pietre turisti si militari israelieni. In contextul violentelor, un colonist israelian a tras focuri de arma, omorandu-l pe un protestatar palestinian. Un israelian…

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Ministrul de externe libanez Gebran Bassil a declarat, vineri, ca criza declansata de demisia prim-ministrului tarii face parte dintr-o "incercare de a crea haos in regiune", au relatat posturile de televiziune locale, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Saad al-Hariri a renuntat la functia…

- Germania va cheltui o suma initiala de 10 milioane de euro pentru a ajuta la neutralizarea minelor din orasul Raqqa, din nordul Siriei, scrie in editia sa de vineri ziarul Handelsblatt, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Ministerul de Externe german urmeaza sa anunte vineri suma alocata…

- Presedintele rus Vladimir Putin afirma ca acuzatiile privind legaturile lui Paul Manafort, seful fostei echipei de campanie electorala a lui Donald Trump, cu Moscova sunt inventate de oponentii presedintelui american ca o arma impotriva lui Trump, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Congresmeni americani și-au facut cunoscuta intenția de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran și marile puteri, in pofida reținerilor președintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marți, la Washington, șefa diplomației europene Federica…

- Finlanda nu a invitat Rusia sa adere sau coopereze cu Centrul de la Helsinki pentru combaterea amenințarilor hibride, a declarat ministrul afacerilor externe al Finlandei, Timo Soini, comentand declarația șefului Ministerului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, informeaza Yule. Marți, ministrul rus…

- Acuzațiile de amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale americane nu sint decit "fantezii", a declarat marți ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agenția de presa Interfax, potrivit Reuters. "Fara nicio cea mai mica dovada, noi sintem dupa cum știți acuzați de amestec nu numai in alegerile…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat luni ca Rusia respecta dorința Kurdistanului irakian de a incerca sa-și afirme identitatea, dar ca acest lucru trebuie facut in cadrul unui dialog cu guvernul irakian central, relateaza agenția Reuters. În cadrul unor convorbiri…