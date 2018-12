Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, si-a exprimat opozitia fata de desfasurarea de noi arme nucleare in Germania si restul Europei, intr-un interviu pentru dpa. "In nicio circumstanta Europa nu trebuie sa devina scena unei curse a inarmarii. Desfasurarea de noi arme nucleare va fi primita cu o rezistenta sporita in Germania", a declarat Mass. In interviul dat publicitatii miercuri, Maas declara de asemenea ca se opune rezilierii Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), incheiat in 1987 intre fosta URSS si SUA, referitor la eliminarea rachetelor cu raza scurta si medie…