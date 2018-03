Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul palestinian de externe, Riyad Malki, a facut apel luni la Uniunea Europeana sa adopte un rol activ in gasirea unui mecanism multilateral international pentru a sustine procesul de pace dintre palestinieni si israelieni, relateaza agentia Xinhua. Riyad Malki s-a exprimat intr-o conferinta…

- Evenimente precum recentul atacul terorist din Franta evidentiaza importanta securitatii in statele europene, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca perceptia Uniunii Europene fata de Romania este corecta, in mare masura, insa ca exista si multe stiri false care nu reflecta realitatea si duc la o imagine negativa a tarii.

- Rusia va ramane un partener dificil, dar necesar dupa realegerea presedintelui rus Vladimir Putin la conducerea tarii, a declarat luni la Bruxelles ministrul de externe german, Heiko Maas, relateaza dpa. 'Rezultatul alegerilor in Rusia ne-a surprins la fel de putin ca si circumstantele sale',…

- Marea Britanie sustine ca Rusia a utilizat agentul neurotoxic - dezvoltat inca din perioada sovietica sub denumirea de "Noviciok" - la otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulie in prima utilizare ofensiva a unei astfel de arme pe teritoriul unei tari occidentale dupa cel de-al Doilea Razboi…

- Seful principalului grup al opozitiei siriene a criticat sambata Organizatia Natiunilor Unite ca nu a reusit sa opreasca violentele din Siria devastata de razboi, in special ofensiva sangeroasa asupra enclavei rebele Ghouta Orientala, relateaza AFP. 'Noi consideram Natiunile Unite, Consiliul de…

- Noul sef al diplomatiei germane, Heiko Maas, si-a inceput vineri vizita in Polonia, a doua sa vizita oficiala intr-o tara straina in noua sa calitate, in incercarea de a imbunatati relatiile slabite

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong Ho, sosit joi intr-o vizita la Stockholm, a avut vineri o intrevedere cu premierul suedez Stefan Lofven, in contextul ofertelor repetate ale Suediei de a facilita potentiale discutii intre Washington si Phenian, transmit dpa si AFP, citand un comunicat al guvernului…

- Rusia este "complice" la atrocitatile comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, deoarece in mod "deliberat" alege sa incalce termenii acordului de armistitiu din zona Ghouta de Est, a declarat Dana White, purtator de cuvant la Pentagon. Armata siriana, sustinuta de Iran si de…

- Ambasadorul SUA la Natiunile Unite, Nikky Haley, a declarat miercuri ca Statele Unite considera ca Rusia este responsabila pentru atacul chimic din Marea Britanie asupra fostului spion rus si a fiicei sale. De asemenea, Consiliul de Securitate al ONU ar trebui sa ia masuri, mai spune aceasta, potrivit…

- Este 'urgent sa permitem evacuari in scop umanitar' in aceasta zona de la periferia Damascului, a subliniat Antonio Guterres. Fara a cita Rusia, el a cerut de asemenea 'tuturor statelor' sa se asigure ca armistitiul este aplicat si ca ajutorul international ajunge la civilii din Siria.Franta…

- Incepem saptamana cu vreme instabila si neobisnuit de calda. Pe timpul zilei o sa ploua indeosebi in jumatatea de vest a tarii, iar spre seara si noaptea in toate regiunile. Vorbim despre averse care pot fi mai consistente, insotite pe spatii mici si de descarcari electrice. La munte la inaltimi…

- Qatarul a depus din nou o plangere la Natiunile Unite pentru a denunta presupuse incalcari ale spatiului sau aerian de catre Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrein, in conflict diplomatic cu Doha, a informat sambata agentia oficiala de presa QNA, scrie AFP. Sursa citata a reamintit doua cazuri de incalcare…

- Stephan Dujarric a declarat ca bombardamentele si raidurile aeriene din regiunea Ghuta de Est, care se afla in apropierea Damascului, continua, impiedicand accesul ajutorului umanitar in zona de conflict. "Continuarea ostilitatilor in Ghuta de Est au rezultat in cel putin 100 de morti in ultimele…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat marti Germania ca a devenit un adapost sigur pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si pentru miscarea clericului Fethullah Gulen, acuzat la Ankara de orchestrarea puciului ratat din 2016, informeaza DPA. Aflat in a treia vizita oficiala…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti. Serghei Soigu a declarat ca armistitiul…

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, si Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, au cerut, luni, aplicarea imediata a armistitiului umanitar in Siria adoptat sambata de Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, relateaza cotidianul Le Monde.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni ca rezolutia adoptata sambata de Consiliul de Securitate privind Siria, prin care se cere un armistitiu de 30 de zile, sa fie "aplicata imediat", relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, a facut apel la instituirea imediata a armistitiului in Siria ca urmare a rezolutiei adoptate duminica de Consiliul de Securitate al ONU care sustine o incetare a luptelor timp de o luna…

- "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si Siria este o rusine pentru omenire", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Ceea ce au facut acest trei tari acelor oameni (...) este o rusine", a adaugat el. Cu incepere de duminica, 468 de civili, dintre care…

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Consiliul de Securitate al ONU nu a ajuns la un acord privind impunerea unui armistițiu de 30 de zile in Siria. Discuțiile au intrat in impas dupa ce ambasadorul Rusiei la Organizatia Natiunilor Unite, Vasili Nebenzia, a criticat discursurile colegilor sai, pe care le-a catalogat drept

- (Adauga detalii) Administratia Donald Trump a semnalat marti seara intentia reluarii contactelor cu palestinienii despre procesul de pace cu Israelul, dar presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a parut sa respinga ideea, cerand constituirea unui cadru multilateral de negocieri,…

- Relatiile Poloniei cu Rusia nu trebuie inghetate, chiar daca interesele celor doua tari difera, a afirmat ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite luni agentia PAP. "Avem interese divergente", a declarat seful diplomatiei poloneze, intrebat de un portal de stiri online despre relatiile…

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- "Este clar ca suntem martorii unor razboaie cibernetice mai mult sau mai putin deghizate (...). A venit vremea sa purtam o discutie serioasa despre cadrul legal international in care au loc razboaiele cibernetice", a subliniat Antonio Guterres in cadrul Conferintei securitatii de la Munchen. "Eu pot…

- Ungaria face apel la Ucraina sa suspende aplicarea legii educatiei pana cand se va ajunge la un acord cu privire la detaliile acesteia referitor la maghiarii din Transcarpatia, a declarat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de MTI. Drepturile minoritatilor reprezinta un aspect-cheie…

- Misiunea Permanenta a Romaniei la Organizația Națiunilor Unite și Agenția Naționala de Presa AGERPRES, organizeaza in perioada 12-23 februarie 2018, la sediul ONU din New York, expoziția de fotografie Romania: Evoluție, realizata in seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri. Expoziția…

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut sâmbata stingerea imediata a conflictului din Siria. Potrivit AFP, Guterres a subliniat ca toate partile implicate trebuie sa respecte rezolutiile internationale si a cerut ca toate partile sa se implice pentru „dezarmorsarea…

- Un responsabil ONU a avertizat joi Consiliul de Securitate ca actuala criza din Maldive, unde presedintele Abdulla Yameen a decretat starea de urgenta, se poate agrava in continuare, potrivit unor surse de la Natiunile Unite, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, unul din cele mai mari forumuri anuale in domeniul relatiilor internationale, ce va avea loc intre 16 si 18 februarie, se va desfasura pentru prima...

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”. ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem pregatiti de orice eventualitate”,…

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi ar putea avea o intrevedere cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va desfașura intre 16 și 18 februarie, transmite NewsMaker, cu referire la surse din diplomația Republicii Moldova.

- Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare Coreea de Sud pentru intrevederi cu liderii sud-coreeni si a asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Potrivit unor surse diplomatice, secretarul general al ONU ar putea profita de ocazie…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) se intruneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat duminica ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea armelor chimice…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a transmis miercuri Uniunii Europene ca 's-a incheiat' epoca in care blocul comunitar putea 'sa se comporte ca un stapan' si a sustinut ca viitorul relatiilor Ankarei cu statele UE, dar si cu SUA, depinde de atitudinea acestor tari, informeaza…