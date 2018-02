Ministrul de externe al Cehiei a laudat politica promovata de premierul Ungariei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a solicitat inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, sa demisioneze imediat, deoarece in cadrul discursului rostit la cea de a 37-a reuniune a Comisiei ONU pentru Drepturile Omului, care a avut loc luni, la Geneva, l-a atacat…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, i-a raspuns omologului luxemburghez Jean Asselborn, care a spus ca Viktor Orban este „dictator”. Replica data de oficialul de la Budapesta a fost: „E un idiot!”.

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- Șeful diplomației de la Budapesta a spus despre ministrul luxemburghez al afacerilor externe, Jean Asselborn, ca este "un idiot care uraște Ungaria și joaca dupa cum ii canta Soros", potrivit agenției ungare MTI. Știrea MTI a fost postata chiar pe site-ul Guvernul ungar, versiunea in limba engleza,…

- Granitele trebuie sa fie deschise pentru ca economia sa nu aiba de suferit - a apreciat ministrul bulgar de externe. Bulgaria urgenteaza sistarea controalelor la frontierele interioare ale spatiului Schengen. Acest lucru contravine libertatii fundamentale a circulatiei de persoane, capital, marfa si…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn „uraste Ungaria” si este un „politician pro-imigratie”, dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, "uraste Ungaria", a declarat luni omologul sau ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Intr-un comunicat, Peter Szijjarto l-a numit pe Asselborn un "politician promigratie" si a insistat ca omologul sau luxemburghez "ii canta in struna lui George Soros".…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie.Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminica, în cadrul unui discurs de aproape o ora la Budapesta, ca imigratia "a proiectat o umbra asupra Europei" si a subliniat ca guvernul sau va lupta împotriva implementarii asa-numitului

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua Nationala si actiunile inamicale ale Ungariei in anul Centenarului. Mai mult, Dragnea i-a spus lui Szijjarto ca Romania ar putea deschide un dosar extrem de sensibil, patrimoniul…

- Premierul Viktor Orban a declarat vineri ca Ungaria va semna un acord cu Romania pentru livrarea a patru miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, intelegere care va incheia monopolul Rusiei in tara sa, conform agentiei The Associated Press. In urma unei intrevederi cu premierul sarb Ana Brnabic,…

- Ungaria si Serbia trebuie sa coopereze pentru a-si proteja frontierele, siguranta cetatenilor si identitatea culturala, a declarat premierul ungar Viktor Orban dupa o reuniune a guvernelor celor doua tari care a avut loc vineri la Budapesta, relateaza MTI. Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, citata de Agerpres.…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Presedintele Senatului Romaniei a avut o intrevedere, ieri, 5 februarie 2018, cu Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei. In cadrul dialogului cu oficialul ungar, Calin Popescu-Tariceanu a pus accentul pe dimensiunea economica și strategica a cooperarii bilaterale…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, si ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI. In baza acestei intelegeri, semnata la Bucuresti, Romania va indeplini conditiile tehnice necesare pentru…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, oponent ferm al imigratiei, a lasat de inteles vineri ca tara sa ar putea urma exemplul Statelor Unite si renunta la negocierile din cadrul ONU privind migratia, relateaza dpa. "Este inacceptabil sa fie formulate principii contrare intereselor…

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe de la Budapesta, a declarat, marti, ca Ungaria s-a straduit mereu sa aiba o relatie bazata pe respect reciproc cu Romania, in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, relateaza agentia MTI.

- "In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar - intelegem drepturile tuturor oamenilor din tarile Uniunii Europene sa se exprime public, insa, in acelasi timp, vom solicita adoptarea unor masuri de securitate…

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, duminica, dupa ce mai multi membrii din Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei cu steagul secuiesc. MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Pe masura ce se apropie alegerile parlamentare din Ungaria, se inmultesc si actiunile provocatoare la adresa Romanei. In noaptea de 12 spre 13 ianuarie, extremisti unguri din Miscarea Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei tarii noastre de la Budapesta cu steagul secuiesc. Ieri,…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Ecaterina Szabo, fosta gimnasta romana acum in varsta de 50 de ani, a fost primita de Viktor Orban, premierul Ungariei, impreuna cu o sportiva de origine maghiara, jucatoarea de tenis Monica Seleș. Cele doua foste mari sportive au fost invitate la o gala a televiziunii M4, iar dupa aceea au fost primite…

- Premierul britanic Theresa May a inceput luni sa-si remanieze guvernul, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un suflu nou inainte de urmatoarea faza a negocierilor Brexit cu Bruxelles-ul. In prima faza, multi grei din guvern au fost crutati: ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de…

- Cel mai important trust de presa de limba maghiara din Romania, Udvarhelyi Hirado, are un nou proprietar: societatea Prima Press SRL. Managerul acesteia, Orosz Pal Levente, are legaturi cu guvernul ungar. In ultimele zile ale anului trecut, guvernul ungar a aprobat o suma-record de peste 100 de milioane…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, dupa intilnirea cu premierul landului Bavaria, Horst Seehofer, ca 2018 va fi anul restabilirii vointei populare in Europa, adaugand ca europenii nu doresc sa traiasca sub amenintarea terorismului, relateaza agentia MTI. Seehofer i-a spus sefului…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Guvernul de la Budapesta va relaxa normele referitoare la constructia de mici parcuri fotovoltaice si va acorda credite subventionate proprietarilor de terenuri in cadrul unei strategii destinate promovarii energiilor regenerabile, a declarat joi un oficial guvernamental ungar, transmite Reuters.In…

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marți cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Hunor Kelemen, despre aspecte culturale și de invațamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anunțat marți șeful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, "peste 2,3 milioane" au raspuns și "aproape toți" s-au exprimat in sensul dorit de Budapesta, a facut cunoscut un purtator de cuvant, Bence Tuzson, pe baza a 1,5 milioane de raspunsuri examinate. "Ungurii au spus (...) nu cotelor obligatorii de relocare,…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, „peste…

- Ungaria reprezinta "cel mai loial stat european" pentru Germania, dupa cele 800 de milioane de euro pe care regimul de la Budapesta le-a cheltuit pentru protectia frontierelor, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- Intr-un moment in care Rezerva Federala americana si alte mari banci centrale se pregatesc sa puna capat programelor de relaxare cantitativa, Banca Centrala a Ungariei (NBH) intentioneaza sa demareze un astfel de program, informeaza Bloomberg. Incepand din luna ianuarie 2018, Banca Centrala…

- "Viziunea Ungariei asupra migrației este clara și de neclintit: consideram ca imigrația ilegala este periculoasa. Din cauza imigrației ilegale, Europa se confrunta acum cu un nivel de amenințare terorista fara precedent", a afirmat șeful diplomației ungare intr-o conferința de presa la Budapesta,…